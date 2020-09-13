Lucid Air .. سيارة كهربائية فاخرة تنافس تيسلا

بدأت الشركة الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية (Lucid) بالترويج لسيارة السيدان (Lucid Air) الكهربائية بالكامل باعتبارها السيارة الأكثر كفاءة وسرعة ورحابة بالمقارنة مع نموذج تيسلا (Model S)، وهي السيارة التي ساعد الرئيس التنفيذي لشركة (Lucid) بيتر رولينسون (Peter Rawlinson) في تطويرها.

وقال رولينسون: ما توصلنا إليه يمثل اختراقًا في مجال السيارات الكهربائية، ليس بسبب البطاريات فقط، بل بسبب مجموعة كاملة من التفكير في الصورة الكبرى التي تمت إضافتها.

ويدعي رولينسون، الذي كان كبير مهندسي نموذج تيسلا (Model S) ونائب رئيس الهندسة في شركة تيسلا من 2009 إلى 2012، أن الإصدار المتطور من (Lucid Air) هو الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 17 في المئة بالمقارنة مع نماذج تيسلا، مما يسمح بمدى أكبر بخلايا أقل.

وتشبه (Lucid Air) إلى حد كبير النماذج النموذجية ومفهوم السيارة، الذي كشفت عنه شركة (Lucid) سابقًا في عام 2016.

وأجرت الشركة تغييرات صغرى على الشكل الخارجي منذ ذلك الحين، من ضمنها المرايا الجانبية الأكبر لتلبية اللوائح، فضلاً عن الشاشات المنحنية في الداخل.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة تحقق نطاقًا مصنفًا وفقًا لوكالة حماية البيئة يبلغ 517 ميلًا بشحنة واحدة، ويتخطى ذلك بسهولة المدى البالغ 402 ميلًا في سيارة تسلا (Model S).

وتقول (Lucid): إن السيارة يمكنها السير لمسافة 300 ميل بعد شحنها لمدة 20 دقيقة، وذلك بفضل معمارية 900 فولط، ووفقًا للشركة، فإن أعلى معدل شحن لها هو 2 ميل في الدقيقة.

ويتراوح سعر السيارة من نحو 80 ألف دولار للإصدار الأساسي، ويصل إلى 169 ألف دولار للإصدار المحدود “Dream Edition”.

وتخطط الشركة لبيع إصدار (Grand Touring) بمدى 517 ميلًا مقابل 139000 دولار، وإصدار (Touring) بمدى 406 أميال مقابل 95000 دولار.

ويختلف أداء ومدى السيارة حسب السعر، وتوفر الإصدارات المتطورة ما يصل إلى 1080 حصانًا، وتخطط الشركة لإنتاج السيارة باللون الأسود والأبيض والذهبي.

ومن المتوقع أن يتم بيع السيارات الأعلى سعراً في الربع الثاني من العام المقبل، يليها الإصدارات الأقل سعراً في الربع الرابع وحتى عام 2022.

وتقول (Lucid): إن الفروق الكبرى لأي إصدار من السيارة عن الآخر يظهر في التصميم الداخلي، وتتميز السيارة بشاشة معلومات السائق العائمة خلف عجلة القيادة بالإضافة إلى شاشة لمس في وسط أسفل لوحة القيادة.

وعلى عكس تيسلا، فإن (Lucid) لا تبني أو تدير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية الخاصة بها في هذا الوقت، وبدلاً من ذلك، دخلت في شراكة مع (Electrify America).

وقالت الشركة: إن العملاء الأوائل الذين يشترون (Lucid Air) سيحصلون على 3 سنوات من الشحن المجاني في محطات (Electrify America).

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج السيارة في أوائل العام المقبل، وذلك بعد أن كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج بأواخر هذا العام، لكنه تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتُعد (Lucid) واحدة من بين العديد من الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية التي تحاول التنافس مع تيسلا.

وتأسست (Lucid) في عام 2007 باسم (Atieva)، وهو الاسم الذي تستخدمه الآن لذراعها الهندسي والتقني الذي يزود البطاريات لسيارات السباق الكهربائية (Formula E).

وركزت الشركة أولاً على تقنية البطاريات الكهربائية قبل تغيير اسمها والتحول إلى شركة تصنيع سيارات كهربائية في 2016.