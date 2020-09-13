Hunter Board .. لوح تزلج كهربائي بنظام تعليق فريد

تعتقد شركة (Hunter Board) أن لديها حلًا لجذب المزيد من الأشخاص المهتمين بألواح التزلج الكهربائية.

وتدعي الشركة، الواقع مقرها في لشبونة بالبرتغال، أنها قامت ببناء نظام تعليق فريد يمكنه زيادة الاستقرار وتقليل الاهتزازات وتقليل مخاطر السقوط وإيذاء النفس.

وتميل ألواح التزلج الكهربائية إلى أن تكون أقل شعبية من الدراجات والسكوتر لأن معظم الناس يفتقرون إلى الثقة في التحرك بسرعة عالية في وضع مستقيم دون التمسك بشيء ما.

وعندما تكون ظروف الطريق سيئة، يمكن أن يتحول ركوب لوح التزلج الكهربائي إلى خطر.

وقالت الشركة البرتغالية: لا يقتصر الأمر مع نظام التعليق على تقليل مخاطر سقوط الراكب، بل أصبحت المسارات التي كانت غير قابلة للتجريب بسبب العوائق خيارًا يمكن تجريبه للمرة الأولى.

وغالبًا ما تكون ألواح التزلج مصنوعة من خشب القيقب، لكن (Hunter Board) تتجنب الأسطح المرنة للحصول على سطح مصنوع من الألومنيوم بالكامل الذي يأتي تحته بطارية.

ويزن اللوح 9 كجم، ويمكنه الوصول إلى سرعة 34 ميلاً في الساعة، وبالمقارنة، فإن معظم ألواح التزلج الكهربائية يمكنها الوصول إلى سرعة 24 ميلاً في الساعة.

وقد يساعد نظام التعليق في جعل هذه السرعات أكثر قابلية للإدارة، وتدعي (Hunter Board) أنه من الممكن إجراء انعطاف بمقدار 25 درجة، أو ما يكفي للقيام بدائرة كاملة في طريق ذي مسار واحد.

ويُعد نظام التعليق قابلًا للتعديل، وتضبطه الشركة حسب وزنك قبل شحنه، وقالت: لقد ولت أيام تبديل العجلات على لوح التزلج الكهربائي لتتناسب مع التضاريس.

ويمكن أن تمتص الأسطح المرنة بعض الصدمات الناتجة عن الحطام، لكنها بعيدة كل البعد عن نظام التعليق المصمم خاصة للوح التزلج الكهربائي.

وتتيح المحركات ذات المحور المزدوج بقدرة 3600 واط إمكانية تسلق التلال المائلة بمقدار 30 درجة، فيما توفر البطارية القابلة للتبديل نحو 38 كيلومترًا (24 ميلًا) من المدى لكل شحنة، وهو أمر قياسي جدًا بالنسبة للوح التزلج الكهربائي الحديث.

وهناك أيضًا جهاز التحكم عن بعد، الذي من المفترض أنه ثوري ويأتي ببطارية تكفي لنحو 50 رحلة.

ويأتي اللوح بسعر 1949 دولار، وكانت الشركة تعمل على تصميمه على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتقارن (Hunter Board) لوحها للتزلج بشاحنة (Cybertruck) من تيسلا بسبب تصميم الألمنيوم ونظام التعليق الصناعي.