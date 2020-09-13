نظام iOS 14..كيفية منع كاميرا آيفون من التقاط صور شخصية معكوسة

عند التقاط صورة شخصية بكاميرا هاتف آيفون الأمامية ستجد أن الصورة أثناء المعاينة مضبوطة، ولكن بمجرد التقاطها وحفظها في المعرض ستجد أن هاتفك يقلبها تلقائيًا، لذلك أضافت آبل في نظام (iOS 14 ) ميزة جديدة في تطبيق الكاميرا تتيح لك التقاط الصور الشخصية كما تظهر في المعاينة.

إليك كيفية منع كاميرا هاتف آيفون من التقاط صور شخصية معكوسة في نظام iOS 14:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (الكاميرا) Camera.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (Mirror Front Camera)، ثم فعّله من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له إلى وضع التشغيل.

هذا كل شيء من الآن فصاعدًا، عندما تستخدم تطبيق كاميرا هاتف آيفون لالتقاط صور شخصية، ستلتقط اللقطة نفسها التي رأيتها في وضع المعاينة.

الجدير بالذكر أن آبل قد أدخلت ميزة تقيد الوصول إلى الصور في نظام التشغيل iOS 14 الجديد، وذلك من خلال السماح للتطبيقات بالوصول إلى صور محددة فقط في مكتبة الصور في آيفون بدلًا من الوصول إلى جميع الصور، حيث إنها إضافة قيّمة للذين يبحثون عن المزيد من الخصوصية لحماية الصور الخاصة بهم في آيفون.

ويمكنك تقييد وصول التطبيقات إلى الصور في هاتف آيفون، باتباع الخطوات التالية:

في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيقًا يطلب إذن الوصول إلى مكتبة الصور في هاتف آيفون الخاص بك، سترى نافذة منبثقة تسألك عن الإذن الذي تريد منحه.

اختر (تحديد الصور) Select Photos إذا كنت تريد تحديد ما يمكن للتطبيق الوصول إليه.

اختر الصور التي ترغب في جعلها قابلة للوصول، ويمكنك استخدام شريط البحث أو التبديل أيضًا في عرض ألبوم الصور.

اضغط على خيار (تم) Done في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

الآن سيتمكن التطبيق من الوصول إلى هذه الصور فقط.

كما يمكنك تعديل أذونات وصول التطبيقات إلى مكتبة الصور الخاصة بك باتباع الخطوات التالية: