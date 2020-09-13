مجموعات جوجل تطرح التصميم الجديد للجميع

أعلنت شركة جوجل عبر تدوينة أن مجموعات جوجل ستحصل على التصميم المجدد باستخدام لغة التصميم ماتيريال ديزاين (Material Design)، الذي كان في مرحلة تجريبية لعدة أشهر.

ووفقًا لعملاقة البحث، فإن التصميم المجدد سيصبح الخيار الافتراضي لجميع مستخدمي مجموعات جوجل بدءًا من الأسبوع المقبل.

وتشتمل الواجهة الجديدة، التي تحتوي على العديد من الميزات المطلوبة بشدة، وفقًا لعملاقة البحث، على تصميم جديد للأجهزة المحمولة، وصناديق بريد وارد تعاونية محدثة، مع استبدال العلامات والفئات في المجموعات بالتسميات.

وتؤدي إعادة تصميم المجموعات على الأجهزة المحمولة إلى التخلص من المظهر القديم وإعطائه مظهرًا أقرب إلى إصدار سطح المكتب.

كما تسهل إعادة التصميم تصفح المجموعات والبحث عنها على الهاتف المحمول وإدارة إعدادات العضوية وقراءة محادثات المجموعة.

وتسمح التصنيفات للمستخدمين بتصفية الرسائل والبحث عنها في المجموعة، بينما يضيف التحديث إلى صناديق البريد الوارد التعاونية، الذي يسمح للفرق باستخدام مجموعة جوجل كقائمة بريد إلكتروني، خيارات تصفية وعمليات بحث سريعة حتى يتمكن المستخدمون في المجموعة من العثور على المحادثات.

ومن المفترض أن تكون مجموعات جوجل الجديدة متاحة لجميع عملاء (G Suite)، على أن يبدأ طرحها في 15 سبتمبر.

وكانت جوجل قد أعلنت في شهر مارس عن التصميم المجدد باستخدام لغة التصميم ماتيريال ديزاين، ودخل هذا التصميم حيز التوفر العام في شهر مايو بعد إصدار تجريبي، وسيصبح الآن افتراضيًا لجميع المستخدمين الأسبوع المقبل.

ومنذ أن تم إطلاقه، أصبح لدى مشرفي (G Suite) خيار إيقاف تشغيل الواجهة الجديدة للمستخدمين، لكن سيختفي هذا الخيار في 15 سبتمبر لأن جوجل تجعل المظهر الجديد للمجموعات هو المظهر الافتراضي لجميع المستخدمين.

وقالت جوجل: هذا جزء من التخطيط للانتقال الكامل إلى المجموعات الجديدة وإيقاف الإصدار الكلاسيكي، ويمكنك استخدام مركز المساعدة للاطلاع على قائمة بالميزات التي لا نخطط لإضافتها إلى المجموعات الجديدة قبل هذا الانتقال.

وأشارت عملاقة البحث إلى أن الأمر يستغرق بين يوم و 3 أيام حتى يبدأ جميع المستخدمين برؤية واجهة مجموعات جوجل الجديدة.

وتتمتع واجهة المستخدم في المجموعات الجديدة بكفاءة أكثر وانسيابية أفضل، مما يسهل على المستخدمين تأسيس المجموعات وإدارتها.

وجلبت واجهة المستخدم الجديدة أيضًا بعض ميزات المجموعات الكلاسيكية، مثل قراءة المحادثات الجماعية وكتابة الرسائل والإعدادات الموحدة للتنقل المحسن وتأسيس مجموعة مبسطة وسريعة.