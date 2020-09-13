لماذا يجب طمس منزلك في Google Street View؟

تقدم خدمة Google Street View نافذة على العالم بكل مجده الغريب والحميمي وغير الصافي في كثير من الأحيان، حيث يصادف أن تلك النافذة تلقي نظرة خاطفة على منزلك أيضًا، وما تكشفه تلك النظرة الخاطفة قد يكون أكثر مما كنت تساوم عليه.

لكن هناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك، حيث يمكنك أن تطلب من جوجل تعتيم منزلك بشكل دائم، وكما يوحي الاسم، توفر خدمة التجوّل الافتراضي من جوجل – Google Street View – التي تم إطلاقها في عام 2007، عرضًا على مستوى الشارع للعديد من المدن والبلدات حول العالم.

في عام 2008، قررت ضاحية نورث أوكس بولاية مينيسوتا أنها لا تريد نشر صور لها في خدمة Google Street View، وهددت بمحاكمة جوجل لتعديها على ممتلكات الغير، فقامت جوجل بسحب الصور بعد ذلك.

في عام 2009، قدمت منظمة الخصوصية الدولية، شكوى رسمية إلى مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة (ICO) تزعم أن جوجل فشلت في إخفاء هوية الأشخاص الذين تم القبض عليهم بشكل صحيح، كما أشار تقرير لبي بي سي في ذلك الوقت، فإن هذا النوع من الفشل قد يكون له تداعيات خطيرة.

لم تكن جوجل تعمل أبدًا كوكيل عن أي شخص، وفي عام 2010 اعترفت الشركة بأن مركبات التجوّل الافتراضي الخاصة بها – تلك التي تدور حول الأحياء التي لا نهاية لها حول العالم – كانت تجمع المعلومات سرًا من شبكات الواي فاي غير المشفرة التي مروا بها منذ سنوات.

لذلك ربما تكون قلقًا بشأن المطاردة عبر الإنترنت، أو ربما لا تريد للغرباء أن يحدقوا في نوافذك أو ربما تقدر الخصوصية ولا تعتقد ببساطة أنه كان على جوجل فهرسة صور منزلك ورقمنتها، ومهما كان السبب، فمن السهل نسبيًا أن تطلب من شركة جوجل طمس صورة منزلك أو شقتك على Google Street View:

انتقل إلى خرائط جوجل وأدخل عنوان منزلك.

ادخل إلى وضع التجوّل الافتراضي عن طريق سحب الأيقونة الصغيرة الصفراء التي هي على شكل إنسان والموجودة في الركن السفلي الأيمن من الشاشة على الخريطة أمام منزلك.

أثناء عرض منزلك، انقر فوق (الإبلاغ عن مشكلة) في الركن السفلي الأيمن من الشاشة.

ضع المربع الأحمر في منتصف منزلك، وحدد (منزلي) في حقل (طلب التعتيم).

اكتب في الحقل المقدم سبب رغبتك في تعتيم الصورة، على سبيل المثال، قد تكون قلقًا بشأن مشكلات السلامة.

قم بإدخال عنوان بريدك الإلكتروني وانقر على (إرسال).

بعد النقر على (إرسال) من المفترض أن تتلقى بريدًا إلكترونيًا من جوجل يشير إلى أنه يراجع الصورة التي أبلغت عنها وسيُرسل إليك بريدًا إلكترونيًا عند حل طلبك. قد تتابع الشركة، عبر البريد الإلكتروني، وتطلب منك أن تكون أكثر تحديدًا بشأن المنطقة التي تريد تعتيمها. وإذا كان الأمر كذلك، فستحتاج إلى إجراء العملية بأكملها مرة أخرى مع توضيح المنطقة المحددة من الصورة التي تريد تعتيمها.