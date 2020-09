كيف ستؤثر ميزة عدم التتبع في iOS 14 سلبًا في الجميع باستثناء آبل؟

أعلنت آبل عن ميزة رائعة لحماية خصوصية المستخدمين في نظامي iOS 14 و iPadOS 14 القادمين والمتوقع إصدارهما في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي: إجبار التطبيقات على طلب إذن المستخدم فيما يتعلق بالتتبع والإعلان المخصص في المرة الأولى التي يفتحون فيها التطبيق.



وعلى الرغم من أن الشركة أجّلت توفير الميزة الجديدة حتى بداية العام القادم، إلا أنها وجدت ترحيبًا كبيرًا من الجميع، وإشادة بشركة آبل وموقفها المؤيد لخصوصية المستخدمين، ولكن القصة أكثر من ذلك بكثير، حيث إن هذه الميزة ستضر بالناشرين والمعلنين والمستهلكين بشكل صريح، بينما ستحقق لشركة آبل الكثير من الأرباح المالية.

فيما يلي سنعرف كيف ستؤثر ميزة عدم التتبع في iOS 14 في الجميع سلبًا باستثناء آبل؟



عندما يضغط المستخدم على خيار (اطلب من التطبيق عدم التتبع) Ask App Not To Track فإنه سيقوم بإخفاء رقم معرّف المعلنين (IDFA) لأجهزتهم من التطبيقات، وبمجرد تعطيله لن يكون بإمكان مطوري التطبيقات والناشرين إتاحة هذا المعرف للمعلنين الذين يسعون إلى تقديم إعلانات ملائمة للمستخدمين.

وهذا من شأنه أن يؤثر كثيرًا في الناشرين والمعلنين والمستهلكين على حد سواء باستثناء شركة آبل، حيث تُعتبر التطبيقات التي تعتمد على الإعلانات بصورة رئيسية لتحقيق الأرباح – مثل: تطبيقات الطقس أو الموسيقى أو اللياقة البدنية – من أشد العناصر تضررًا.

حيث سيؤدي تعطيل IDFA إلى التأثير في التطبيقات التي تعتمد على الإعلانات بصورة كُلية؛ لأن IDFA هو الذي يجعل وسائطها ذات قيمة للمعلنين، ومن ثم سنجد أن من بين 2.2 مليون تطبيق في متجر آب ستور سيتأثر الكثير منها بسبب انخفاض عائدات الإعلانات.

ولكن آبل ستكون أول المستفيدين من ميزة عدم التتبع في iOS 14، حتى إن ادعت غير ذلك أو ظهرت بصورة أنها تحمي خصوصية المستخدمين، فعندما يصبح المحتوى المدعوم بالإعلانات غير قابل للتطبيق لكثير من التطبيقات فسيتعين على المستهلكين الدفع مقابل الوصول إلى المحتوى.

ومن ثم سيقوم الكثير من مطوري التطبيقات والناشرين بنقل نموذج عمل تطبيقاتهم إلى نموذج الاشتراكات المدفوعة، أو توفيرها مقابل مبلغ مالي، وبسبب سياسة متجر التطبيقات الخاصة بشركة آبل التي تخصم نسبة 30% في كل عملية شراء، فإن شركة آبل ستجني مليارات الدولارات؛ مما يعزز من أرباحها السنوية بطريقة غير مباشرة بذريعة حماية خصوصية المستخدمين.



ماذا يمكننا أن نتوقع أيضًا؟

إذا قامت آبل بتطبيق ميزة عدم التتبع في نظامي التشغيل iOS 14 و iPadOS 14 – بغض النظر عن التوقيت – فمن المرجح بصورة كبيرة أن تحذو جوجل حذوها بسرعة، فبمجرد أن تقوم آبل بإجبار التطبيقات التي تعتمد على الإعلانات، على التحول إلى نماذج الاشتراك، التي تُدر رسومًا، فمن المتوقع أن تقوم جوجل بتطبيق الميزة نفسها في نظام التشغيل أندرويد، ومن ثم ستجني مليارات الدولارات مع وجود أكثر من 2.8 مليون تطبيق في متجرها.

ومن ثم يمكننا أيضا توقع المزيد من الدعاوى القضائية التي سيرفعها مطورو التطبيقات والناشرون ضد شركتي آبل وجوجل بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة، مثل: الدعوى القضائية التي رفعتها شركة Epic Games المطورة للعبة فورتنايت ضد الشركتين.