كيفية إعادة ضبط هاتف Huawei P40 Pro

تشبه هواتفنا الذكية في الأساس أجهزة الحاسب الصغيرة، وهذا يعني أنها تمامًا مثل أجهزة الحاسب، فهي تبدأ من وقت لآخر بالتصرف بشكل غريب بعض الشيء، حيث تتوقف التطبيقات عن العمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها، وتبدأ في رؤية مواطن الخلل الغريبة، وتتأخر دون سبب على ما يبدو، فماذا يمكنك أن تفعل؟ ببساطة يمكنك إعادة ضبطها، ولاحظ أنه عندما يتعلق الأمر بإعادة الضبط هناك نوعان: واحد يعرف باسم إعادة الضبط الناعمة، حيث تقوم بشكل أساسي بإعادة تشغيل الجهاز، وعادةً لا يتم فقد أي بيانات ويستغرق الأمر أقل من دقيقة قبل أن يتم تشغيل هاتفك مرة أخرى. ويُعرف النوع الثاني من إعادة الضبط بإعادة ضبط المصنع، يؤدي هذا إلى مسح هاتفك تمامًا ويتعين عليك البدء من جديد. ولا يوجد خيار صحيح أو خاطئ هنا وهذه مسألة تفضيل، فعادة قد تختار إجراء إعادة ضبط بسيطة لمعرفة ما إذا كان ذلك يحل المشكلة، وإذا لم يحدث ذلك واستخدمت جميع خياراتك تمامًا، فقد يكون من المفيد التفكير في إعادة ضبط المصنع، وسنطلعك اليوم في هذا الموضوع على كيفية ضبط هاتف Huawei P40 Pro الرائع.

إعادة الضبط الناعمة:

اضغط بشكل مستمر على زر التشغيل لبضع ثوان.

من القائمة المنبثقة، حدد إيقاف التشغيل ثم انقر فوق موافق.

انتظر حتى يتم إيقاف تشغيل الهاتف.

بمجرد إيقاف تشغيل الهاتف، اضغط بشكل مستمر على زر التشغيل لإعادة تشغيله.

كيفية إعادة ضبط المصنع لهاتف Huawei P40 Pro:

في بعض الأحيان، قد تؤدي التطبيقات أو الإصلاح غير الصحيح إلى تلف ملفات النظام، وعلى هذا النحو، لن تؤدي إعادة الضبط الناعم إلى حل المشكلة، وهذا هو المكان الذي تأتي فيه إعادة ضبط المصنع للهاتف. وكما قلنا، سيؤدي ذلك إلى مسح هاتفك تمامًا، مما يعني أنك تفقد جميع التطبيقات والملفات وإعدادات النظام في هاتف Huawei P40 Pro المميز.

قبل إجراء إعادة ضبط المصنع، ستحتاج إلى التأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من كل شيء أولاً لأنه بمجرد قيامك بالعملية، سيكون من الصعب جدًا، إن لم يكن من المستحيل استعادة بياناتك. وإذا لم تكن قد أجريت نسخًا احتياطيًا لهاتف Huawei P40 Pro حتى الآن، فيمكنك القيام بذلك الآن.

إعادة ضبط المصنع لهاتف Huawei P40 Pro: