فايرفوكس يتيح لك لعب لعبة Unicorn Pong.. إليك كيفية ذلك

يبدو أن كل متصفح لديه لعبة مخفية هذه الأيام، حيث يحوي متصفح جوجل كروم على لعبة الديناصور، ومتصفح إيدج التابع لشركة مايكروسوفت لديه لعبة (Surfing) ، أما متصفح فايرفوكس لديه لعبة Unicorn Pong وإليك كيفية تشغيلها:

افتح متصفح فايرفوكس ثم انقر فوق الخطوط الأفقية الثلاثة الموجودة في الجزء الأعلى الأيمن من المتصفح، ثم انقر فوق (تخصيص).

في علامة التبويب تخصيص متصفح فايرفوكس سترى قائمة بعناصر الواجهة تساعد في تهيئة شريط الأدوات.

انقر واسحب جميع عناصر شريط الأدوات باستثناء (المساحة المرنة) إلى (القائمة الكاملة) على اليمين.

انقر فوق زر (Unicorn) الذي يظهر في أسفل النافذة الظاهلاو في متصفح فايرفوكس

ستظهر لعبة شبيهة بلعبة Unicorn Pong تحمل أيقونة صغيرة على شكل Unicorn على الجانب الأيسر من علامة التبويب، في هذا الإصدار من اللعبة، يعمل خيار (المساحة المرنة) Flexible Space كمضرب (Pong)، ورمز وحيد القرن (Unicorn) هو الكرة.

للعب ما عليك سوى استخدام مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح لتعيين موضع المضرب بحيث لا يتخطاه وحيد القرن، وإذا خسرت وأردت اللعب مرة أخرى، فقط انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر (Unicorn).

عند الانتهاء من اللعب، انقر على (استعادة الإعدادات الافتراضية) لإزالة جميع العناصر بسرعة من (القائمة الكاملة)، ثم انقر فوق (تم) لإغلاق علامة تبويب تخصيص متصفح فايرفوكس الممتع.

الآن يمكنك إخبار جميع أصدقائك أنك لعبت لعبة Unicorn Pong وإذا كانوا لا يصدقونك، فقط أرسل لهم رابط هذه المقالة.

الجدير بالذكر أن موزيلا وجوجل قامتا بتمديد صفقة بحث فايرفوكس الحالية لمدة ثلاث سنوات أخرى، مما خفّف من المخاوف المالية لدى صانعة متصفح فايرفوكس. وتضمن صفقة البحث الجديدة بقاء جوجل كمزود بحث افتراضي داخل متصفح فايرفوكس حتى عام 2023 بسعر يقدر بين 400 مليون دولار و 450 مليون دولار سنويًا. ومن المتوقع أن يعلن مسؤولو موزيلا عن تمديد صفقة بحث فايرفوكس في وقت لاحق من هذا الخريف، حيث من المقرر أن تكشف المنظمة عن أرقامها المالية لعام 2019 في شهر في نوفمبر.

وتم تسريب شروط الصفقة الجديدة بعد أن أعلنت موزيلا عن خطط لتسريح أكثر من 250 موظفًا في خطوة أثارت مخاوف العديد من المستخدمين على مستقبل صانعة المتصفح.