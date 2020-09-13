صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف تحسين محركات البحث SEO لعام 2020 مع خصم 98%

- الحزمة الكاملة لاحتراف تحسين محركات البحث SEO وإستراتيجيات النمو لعام 2020 ــ The Complete 2020 Google SEO & Growth Hacking Bundle.
- عدد الدورات: 7.
- عدد الدروس: 638.
- المدة: 44 ساعة.
- يُعبر مصطلح (تحسين محركات البحث) SEO عن الممارسات التي تهدف إلى زيادة عدد الزيارات إلى موقع إلكتروني معيّن من خلال نتائج البحث غير المدفوعة على محركات البحث، وذلك عن طريق فهم ما يبحث عنه المستخدمون على شبكة الإنترنت، والكلمات التي يستخدمونها في بحثهم، ونوع المحتوى، وغير ذلك الكثير.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أكثر من 100 إستراتيجية لزيادة معدلات النمو والتحويل حتى 5 مرات، وكيفية كتابة النصوص بطريقة فعالة لجذب المزيد من الزوار والعملاء المحتملين، وكيفية اختبار كل عنصر في الموقع لتقييم الأداء، بالإضافة إلى تحسين سرعة تحميل صفحات الموقع لتحسين ظهوره في نتائج محرك بحث جوجل.
- كما تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول إستراتيجيات الإعلان، وكيفية إنشاء عروض ترويجية ذات معدلات تحويل عالية، ودورة تدريبية أخرى حول كيفية الترويج على 6 منصات تواصل اجتماعي تشمل: فيسبوك، ويوتيوب، وتويتر، ولينكدإن، وPinterest، وQuora. بالإضافة إلى كيفية تحقيق النمو باستخدام إعلانات جوجل، ومتابعة أداء المواقع باستخدام أداة تحليلات جوجل Google Analytics.
- تضم هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة حول كيفية بناء حملات إعلانية احترافية على فيسبوك، وكيفية الاستفادة من الميزات المتقدمة مثل: (Facebook Pixel) مع تغطية إعلانات الفيديو وإعلانات إنستاجرام، وخيارات إعادة الاستهداف.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1275 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 25 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- The 2020 Complete Growth Hacking & Conversion Course
- The Complete SEO Course
- 25 Actionable Branding Strategies That Will Triple Your Profit
- Go Viral on 6 Social Media Marketing Platforms
- The Complete Facebook Ads Course: Beginner to Advanced
- The Complete Digital Marketing 12-in-1 Course
- Google SEO for Images: Massive Growth Marketing Made Easy