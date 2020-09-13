صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف تحسين محركات البحث SEO لعام 2020 مع خصم 98%

يُعبر مصطلح (تحسين محركات البحث) SEO عن الممارسات التي تهدف إلى زيادة عدد الزيارات إلى موقع إلكتروني معيّن من خلال نتائج البحث غير المدفوعة على محركات البحث، وذلك عن طريق فهم ما يبحث عنه المستخدمون على شبكة الإنترنت، والكلمات التي يستخدمونها في بحثهم، ونوع المحتوى، وغير ذلك الكثير.