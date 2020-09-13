بايت دانس تحاول تجنب بيع تيك توك بالكامل

تجري شركة بايت دانس (ByteDance) الصينية محادثات مع حكومة الولايات المتحدة حول الحلول الممكنة التي قد تسمح لها بتجنب بيع تيك توك بالكامل والاحتفاظ ببعض ملكية العمليات الأمريكية، مع إرضاء المنظمين في كل من الصين والولايات المتحدة.

وتشمل هذه الاحتمالات تسليم التحكم التشغيلي لبيانات تيك توك إلى شركة تكنولوجيا أمريكية، مع استمرار الاحتفاظ بملكية بعض الأصول، حسبما قال شخص مطلع على العملية لشبكة (CNBC).

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن بايت دانس كانت تعمل مع الحكومة الأمريكية على طرق لتجنب بيع تيك توك بالكامل.

وقالت الصحيفة: إن المناقشات دارت منذ شهور، ولا يزال الوضع متقلبا، كما لا يزال من غير الواضح هل ستكون إدارة ترامب على استعداد للموافقة على مثل هذا الحل.

وحدد البيت الأبيض سابقًا موعدًا نهائيًا هو 20 سبتمبر للشركة المملوكة للصين للإعلان عن خطة لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية، أو مواجهة إغلاق في الولايات المتحدة بحلول 29 سبتمبر.

ورفع التطبيق الصيني – الذي تم تنزيله 175 مليون مرة في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مرة في جميع أنحاء العالم – دعوى قضائية للطعن في الحملة التي تشنها الحكومة الأمريكية.

وتدعي الدعوى أن أمر ترامب أساء استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لأن المنصة ليست تهديدًا غير عادي.

وبحسب ما ورد تجري شركة بايت دانس محادثات مع أوراكل، وكذلك مايكروسوفت، التي تعاونت مع وول مارت في عرض استحواذها لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

وكانت الصفقة على وشك الاكتمال، مما دفع الرئيس التنفيذي كيفن ماير (Kevin Mayer) إلى إعلان استقالته.

ومع ذلك، واجهت عملية البيع عقبة بعد أن فرض المسؤولون الصينيون قيودًا جديدة على صادرات التكنولوجيا التي قد تتطلب موافقة صينية لكي يبيع التطبيق الصيني خوارزميته، التي تعد جزءًا من القيمة الأساسية لتيك توك.

وكتبت وول ستريت جورنال: “حتى إذا لم يكن هناك بيع كامل، فمن المحتمل أن تتضمن النتيجة نوعًا من إعادة هيكلة التطبيق، ويمكن أن يتضمن ذلك صفقة يتعامل فيها التطبيق مع شريك تكنولوجيا أمريكي يساعد في تأمين بياناته ويحتمل أن يأخذ حصة أقلية”.