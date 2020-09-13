إيلون ماسك: بيل جيتس جاهل بشأن الشاحنات الكهربائية

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، إيلون ماسك (Elon Musk)، زميله الملياردير بيل جيتس (Bill Gates) بسبب آرائه حول جدوى الشاحنات الكهربائية الأكبر حجمًا.

وردًا على سؤال من أحد مستخدمي تويتر يوم أمس السبت عن رأيه في آراء جيتس، أجاب ماسك: ليس لديه أدنى فكرة.

وأوجز جيتس أفكاره حول السيارات الكهربائية في تدوينة بتاريخ 24 أغسطس، حيث كتب: البطاريات الأفضل والأرخص ستجعل من السيارات الكهربائية خيارًا واقعيًا لكل مالك سيارة.

لكنه ألقى بظلال من الشك على كون تكنولوجيا البطاريات الحالية أو المستقبلية يمكن زيادتها لتشغيل المركبات الأكبر حجمًا.

وكتب جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت: حتى مع الاختراقات الكبرى في تكنولوجيا البطاريات، لن تكون السيارات الكهربائية على الأرجح حلاً عمليًا لأشياء مثل المركبات المزودة بما يصل إلى 18 عجلة وسفن الشحن وطائرات الركاب.

وقال: الكهرباء مناسبة عند الحديث عن المسافات القصيرة، لكننا بحاجة إلى حل مختلف للمركبات الثقيلة ذات المسافات الطويلة.

وأوضح جيتس أن الوقود البديل، مثل الوقود الحيوي أو الوقود الكهربائي، يمكن أن يكون وسيلة أفضل وأكثر مراعاة للبيئة لتشغيل المركبات الأكبر مثل الشاحنات، وقال: إن البطاريات كبيرة جدًا وثقيلة لمسافات أطول.

وأشاد جيتس أيضًا بالعديد من شركات صناعة السيارات لإنتاج شاحنات بيك آب كهربائية بالكامل، مثل جنرال موتورز (GM) وفورد (Ford) وريفيان (Rivian) وبولينجر (Bollinger)، لكنه لم يذكر تيسلا، صانعة شاحنة (Cybertruck).

وجاءت تعليقات جيتس في الوقت الذي تعمل فيه شركة ماسك على تطوير شاحنة كهربائية، وتم الكشف عن (Tesla Semi) في عام 2017، وكان من المقرر أن يتم شحنها إلى العملاء في عام 2019.

لكن الشاحنة الكهربائية متأخرة عامين عن الموعد المحدد، وتتوقع تيسلا الآن تسليمها إلى أصحابها في عام 2021.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصادم فيها جيتس وماسك، حيث انتقد جيتس تعليقات ماسك العامة غير الدقيقة حول (COVID-19).

فيما قال ماسك في شهر فبراير الماضي: إن محادثاته السابقة مع جيتس كانت مخيبة للآمال بعد أن كشف ملياردير شركة مايكروسوفت أن سيارته الكهربائية الأولى لم تكن من تصنيع تيسلا، بل من تصنيع بورش (Porsche Taycan).