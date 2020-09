أندرويد 11.. كيف يمكنك تثبيته في هاتفك الآن؟

أطلقت شركة جوجل خلال الأسبوع الماضي الإصدار النهائي من نظام التشغيل (أندرويد 11)، الذي يتضمن عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة، منها: ميزة فقاعات الدردشة لإدارة الإشعارات والمحادثات والتفاعل معها بسهولة، وقائمة زر التشغيل الجديدة لتسهيل التحكم بالمنزل الذكي، بالإضافة إلى ميزات الأمان والخصوصية التي تساعدك في حماية بياناتك، وغير ذلك الكثير.

ولكن كما هو الحال عادةً في إصدارات أندرويد الرئيسية، تعتمد سرعة تلقي هاتفك للإصدار الجديد على الشركة المُصنعة له، لذلك تتميز هواتف جوجل (Pixel) بسرعة حصولها على الإصدارات الجديدة من النظام.

طرحت جوجل هذا العام نظام أندرويد 11 لهاتف (Pixel 2) وأي إصدار أحدث منه في سلسلة هواتف Pixel التابعة لها، إلى جانب عدد من هواتف شركات: OnePlus و Xiaomi، و OPPO، و realme.

إذا كنت تمتلك هاتف (Pixel 2) أو أي إصدار أحدث في سلسلة هواتف (Pixel) فيمكنك تثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد من خلال خطوات قليلة، كما يلي:



تعتبر شركة (OnePlus) إحدى الشركات المصنّعة للهواتف الذكية القليلة التي تتمتع بسجل حافل من حيث توفير تحديثات نظام التشغيل لهواتفها على الرغم من امتلاكها مجموعة كبيرة من الهواتف في جميع الفئات.

في يوم إطلاق نظام أندرويد 11، أعلنت OnePlus أيضًا عن وصول النسخة التجريبية المفتوحة من واجهة المستخدم الخاصة بها (OxygenOS 11) المعتمدة على آخر إصدار مستقر من نظام أندرويد 11 لكل من هاتفي: OnePlus 8، و OnePlus 8 Pro.

إذا كنت تمتلك أحد الهاتفين وترغب في ترقية نظام التشغيل فيمكنك التوجه إلى موقع الشركة لتنزيل الإصدار الجديد. وتجدر الإشارة إلى أن الترقية إلى الإصدار التجريبي المفتوح من واجهة المستخدم المعتمدة على أندرويد 11 لن تجبرك على إعادة ضبط جهازك أو فقد أي بيانات في هاتفك، ولكن يُوصي في كل حالات الترقية بحفظ نسخة احتياطية من البيانات تحسبًا لحدوث أي خطأ.

لم تعلن جميع شركات تصنيع الهواتف الذكية عن خطط طرحها لنظام أندرويد 11 حتى الآن، ولكن شركة نوكيا أكدت أنها تعمل على طرح إصدار أندرويد 11لمعظم هواتفها الرائدة خلال الأشهر المقبلة.

وستعلن شركة (أوبو) Oppo رسميًا عن إصدار (ColorOS 11) لواجهة المستخدم الخاصة بها يوم الاثنين القادم 14 سبتمبر عبر بث مباشر، كما أطلقت أيضًا إصدارًا تجريبيًا محدودًا لهواتف: Find X2، و Find X2 Pro، و Reno3 4G، و Reno3 Pro 4G، يمكنك التوجه لموقع الشركة، وتنزيله إذا كنت تمتلك أحد هذه الهواتف.

أما شركة (Xiaomi) فقد نشرت تغريدة عبر تويتر توضح أن هاتفي Mi 10 و Mi 10 Pro سيكونان أول الهواتف التي تحصل على نظام أندرويد 11.

#Android11 is ready to rock!

Mi 10 and Mi 10 Pro will be the first batch Xiaomi devices to receive the update of Android 11. @Android

Check out for more information: https://t.co/RyQkL8EQwt pic.twitter.com/bAKHrS7JX3

— MIUI (@miuirom) September 8, 2020