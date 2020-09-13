أنت بحاجة إلى ألعاب أندرويد المميزة هذه في حياتك

لقد قمنا بجولتنا المعتادة في متجر جوجل بلاي، واخترنا بعض الألعاب لمستخدمي أندرويد التي تكلف قليلاً ولكنها تستحق كل بنس يتم دفعه، لذلك إليك أفضل ألعاب أندرويد التي يمكنك الحصول عليها الآن.

Stardew Valley:

تعد لعبة (Stardew Valley) أحد أكثر إصدارات الألعاب المستقلة شهرة في السنوات الأخيرة، وقد تم تحسين اللعبة الكاملة لتلعب في نظام أندرويد الرائع، وإذا لم تكن قد سمعت عن (Stardew Valley) أو لعبت بها من قبل، فهي في الأساس عبارة عن محاكي زراعي مبني على قمة (RPG) قوية ذات نهاية مفتوحة (16 بت) تتيح لك اللعب وتطوير شخصيتك والمزرعة حسب اختيارك.

يمكن لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام أندرويد الحصول على اللعبة من متجر جوجل بلاي.

Vectronom:

(Vectronom) هي لعبة ألغاز تعتمد على الإيقاع وتتميز بألوانها والموسيقى التصويرية الرائعة، حيث يتم تقسيم كل مستوى إلى أقسام، وتعمل هذه الأقسام على تشغيل وإيقاف الأنماط المرتبطة بتدفق الموسيقى، كما تسهل عليك اللعبة فهم المفهوم قبل تكثيف التعقيد والتحدي.

وإذا لم تكن من محبي الألوان الوامضة أو كنت تعاني من نقص في رؤية الألوان فسوف يسعدك معرفة أن (Vectronom) تقدم الكثير من ملفات تعريف الألوان المختلفة في خيارات اللعبة.

يوجد حاليًا 31 مستوى متاحًا للعب من خلال اللعبة، ولكل منها موضوعه الخاص الذي يقدم أفخاخًا جديدة للمراوغة ويتطلب التكنيك لإتقانها. كما يأمل مطورو اللعبة المستقلون في الاستمرار في بناء محتوى اللعبة من خلال أخذ الموسيقى المقدمة من المستخدمين وتصميم مستويات جديدة حول تلك المسارات.

يمكن لمستخدمي أندرويد الحصول على اللعبة من متجر جوجل بلاي.

Holedown:

من الصعب العثور على لعبة ألغاز ممتعة لا تحاول بيعك (تعزيزات القوة) أو الأرواح الإضافية أو شيء من هذا القبيل. وهذا مجرد أحد الأسباب التي تجعل (Holedown) لعبة متميزة. حيث ستجعلك تتفجر بشكل إستراتيجي إلى قلب الأجرام السماوية – بدءًا من الكويكبات والعمل في طريقك إلى الشمس – باستخدام صيغة اللعب الكلاسيكية المتمثلة في ارتداد الكرات من الكتل. وتحوي كل كتلة على رقم يمثل عدد الزيارات اللازمة لتدميرها أو يمكنك تدمير كتلة داعمة لإزالة كل شيء فوقها.

يمكن لمستخدمي أندرويد الحصول على اللعبة من متجر جوجل بلاي.