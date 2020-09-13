لم تعد تقنية (إلغاء الضوضاء النشيطة) ANC مجرد ميزة ثانوية تُضاف إلى السماعات اللاسلكية أو السلكية بكافة أنواعها، بل أصبح وجودها من عدمه معيارًا لجودة السماعة، كانت التقنية مقتصرة في البداية على سماعات الرأس حيث إن تنفيذها كان مكلفًا للغاية، ولكن في السنوات القليلة الماضية تطورت لتصبح أكثر دقة وذكاءً وأقل تكلفة حتى وصلت إلى سماعة الأذن.

ما هي تقنية إلغاء الضوضاء النشيطة في السماعات:

ببساطة؛ (إلغاء الضوضاء النشيطة) Active noise cancellation هي تقنية تلغي عناصر معينة من الأصوات المحيطة، وذلك من خلال ميكروفونات موجودة على السماعة تستقبل الأصوات من محيط الشخص، وتنتج موجة صوتية خاصة بها تلغي هذه الأصوات بشكل فعال.

تعمل هذه التقنية بشكل أفضل في البيئات التي يوجد فيها ضجيج مستمر، مثل: قطار أو طائرة، لذلك وجودها في السماعات الآن يتيح لك الاستماع إلى ما تريده دون إزعاج أو تشويش في هذه البيئات.



إليك أفضل 4 سماعات أذن لاسلكية تدعم ميزة إلغاء الضوضاء لعام 2020:

1- سماعات Sennheiser Momentum True Wireless 2:

تتميز سماعات (Sennheiser Momentum True Wireless 2) بتصميم أصغر وأكثر راحة مقارنة بالجيل الأول منها الذي طرحته الشركة عام 2018.

تقدم لك هذه السماعات جودة صوت ممتازة بفضل دعم تقنية (aptX HD) من كوالكوم، ومعيار الترميز الصوتي المتقدم (AAC) بالإضافة إلى دعمها تقنية (إلغاء الضوضاء النشيطة) التي تتيح لك الاستمتاع بصوت مذهل وعالي الدقة حتى في البيئات الصاخبة.

كما تدعم التحكم باللمس القابل للتخصيص؛ لمسة بسيطة من إصبعك هي كل ما يتطلبه الأمر لبدء تشغيل الموسيقى، أو الرد على المكالمات الهاتفية، أو تنشيط المساعد الصوتي، كما تدعم ميزة تُسمى (Smart Pause) التي تضمن إيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا عند إزالتها من الأذن واستئناف التشغيل بسلاسة عند إعادتها، وهي طريقة رائعة لضمان عدم استهلاك البطارية عن طريق الخطأ.

تتميز هذه السماعات بعمر بطارية طويل، حيث يستمر زوج السماعات في العمل لمدة 7 ساعات متواصلة بشحنة واحدة، بينما تقدم لك علبة الشحن المرفقة 21 ساعة إضافية لعمر البطارية.

كما تدعم اتصال البلوتوث 5.1، مما يضمن اتصالاً لاسلكياً عالي الجودة مع الأجهزة المُتوافقة، وتدعم مقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX4.

بالإضافة إلى كل ذلك تأتي مع تطبيق (Smart Control) يتيح لك تخصيص تجربة الاستماع للموسيقى وفقًا لرغبتك. كل هذه الميزات تبرر لها السعر المرتفع، حيث تتوفر بسعر 1420 ريالًا سعوديًا.

2- سماعات Mpow T5/M5:

تأتي سماعات (Mpow T5/M5) بتصميم مريح وأكثر ملائمة لجميع أشكال الآذان، حيث تأتي مع ثلاثة أطراف مرنة من السيلكون مختلفة الأحجام تضمن ثبات السماعات بشكل مريح داخل الأذن، وتحسين تجربة الاستخدام أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

تعمل هذه السماعات بمعالج (Qualcomm QCCC3020) الذي يدعم تقنيات APTX و AAC المتقدمة، لذلك تقدم لك صوت عالي الدقة والوضوح للمكالمات الهاتفية والموسيقى، كما تدعم تقنية إلغاء الضوضاء (CVC8.0) التي يمكنها فلترة الضوضاء الخارجية وتحسين صوتك لإجراء مكالمات واضحة في البيئات الصاخبة.

تتميز هذه السماعات بعمر البطارية الذي يصل حتى 35 ساعة، حيث تعمل السماعات نفسها نحو 5 ساعات بشحنة واحدة، بينما تتيح لك علبة الشحن المرفقة شحنها 7 مرات إضافية.



كما تدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX7، مما يجعلها مثالية للجري حتى تحت المطر. وتتوفر في موقع أمازون السعودية بسعر 299 ريالًا سعوديًا فقط.

3- سماعات آبل AirPods Pro:

تُعتبر سماعات آبل ‌(AirPods Pro‌) من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية المتاحة في السوق، حيث تتميز بمخرجات صوت استريو ممتازة، وقد صممتها آبل بحيث يمكنك استخدام سماعة واحدة فقط بدون التأثير على جودة الصوت، حيث يساعدك ذلك في إطالة عمر البطارية. كل ما عليك فعله هو وضع إحدى السماعتين في أذنك وترك الأخرى في علبة الشحن، ستكتشف شريحة (H1) تلقائيًا أي واحدة قيد الاستخدام، وسيصدر منها الصوت.

كما تدعم السماعات تقنية (إلغاء الضوضاء النشيطة)، وتتميز بدعمها لثلاثة أوضاع للتحكم في الضوضاء، حيث يمكنك التبديل بينها بناءً على مقدار ما تريد سماعه من الأصوات المحيطة.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 1199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 27%، أي بسعر 870 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- سماعات Sony WF-1000XM3:

تجمع سماعات سوني (WF-1000XM3) اللاسلكية بين تقنية إلغاء الضوضاء، وبين الصوت العالي الجودة بفضل المعالج (QN1e)، بالإضافة إلى عمر بطارية يدوم طوال اليوم كما تدعم الشحن السريع.

يوفر تطبيق (Headphones Connect) من سوني التحكم في الصوت التكيفي، وهي وظيفة ذكية تكتشف تلقائيًا البيئة المحيطة بك، على سبيل المثال: السفر في قطار أو طائرة، أو المشي في مكان مفتوح، أو الانتظار في مكان مزدحم، ثم تضبط إعدادات الصوت المحيط لتناسب الموقف. ويمكنك أيضًا تخصيص الإعدادات حسب تفضيلاتك.

تدعم السماعات التحكم باللمس، على سبيل المثال: اضغط على وسادة الأذن اليسرى للتغيير من إلغاء الضوضاء إلى الاستماع للأصوات المحيطة، أو اضغط مرتين على وسادة الأذن اليمنى للانتقال إلى المسار التالي. وإذا كنت تريد تخصيص أزرار التحكم باللمس يمكنك فعل ذلك من خلال التطبيق بكل سهولة.

تتميز هذه السماعات بعمر البطارية الطويل الذي يدوم حتى 24 ساعة، ويمكن للسماعات أن تعمل نحو 6 ساعات بشحنة واحدة، بينما تتيح لك علبة الشحن المرفقة شحنها 3 مرات إضافية.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 985 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 11%، أي بسعر 879 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.