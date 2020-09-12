Zoom تدعم المصادقة الثنائية للأجهزة المكتبية والمحمولة

بدأت خدمة مؤتمرات الفيديو (زوم) Zoom بدعم ميزة المصادقة الثنائية لتطبيقها على أجهزة سطح المكتب، أو الهواتف المحمولة، مما يمنح المستخدمين خيار إضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتهم، إلى جانب كلمة المرور القياسية.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: إنه يمكن للمستخدمين تفعيل ميزة المصادقة الثنائية من خلال لوحة التحكم Zoom Dashboard.

وقالت Zoom: إن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها دعمًا للمصادقة الثنائية، ولكن في السابق، كانت متاحةً عبر الويب فقط، والآن أصبحت متاحة لعملاء سطح المكتب والأجهزة المحمولة. وأكدت الشركة أن جميع المستخدمين سيكونون قادرين على الوصول إلى ميزة الأمان الجديدة، ويشمل ذلك تلك الموجودة في الطبقة المجانية للشركة.

وبالإضافة إلى دعم المصادقة الثنائية إلى المزيد من منصاتها، تقدم Zoom أيضًا للمستخدمين المزيد من الطرق لتلقي رموز تسجيل الدخول لمرة واحدة. ففي السابق، لم يكن لدى المستخدم سوى خيار استخدام تطبيق مصادقة، مثل: Google Authenticator لإنشاء الرمز الخاص به، ولكن الآن، يمكنه اختيار استلامها عبر الرسائل القصيرة.

ومع ذلك، تعد الرسائل القصيرة عمومًا أقل أمانًا من استخدام تطبيق على الجهاز لأنه يمكن أن يجعل اعتراض الرموز أسهل. وأضافت Zoom أيضًا دعمًا لرموز الاسترداد، التي يمكن للعملاء استخدامها لاستعادة الوصول إلى حساباتهم إذا فقدوا أجهزتهم المحمولة.

وقالت Zoom منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي: إنها ستوفر تقنية التشفير (طرف إلى طرف) لجميع المستخدمين دون استثناء، وذلك بعد الحديث عن توفير التقنية للمشتركين بالخدمة المدفوعة فقط.

وبعد النمو المفاجئ للخدمة وبروز مشكلات أمنية، مُنعت الخدمة في العديد من المدارس في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركة صناعات الفضاء (سبيس إكس) SpaceX المملوكة لرائد الأعمال الشهير (إيلون ماسك)، كما منعته حكومات في ألمانيا، وتايوان، وسنغافورة.

ثم وعدت Zoom بتشديد الميزات الأمنية التي تحمي المستخدمين، وقال مسؤول في الشركة نهاية شهر أيار/ مايو الماضي: إنها تخطط لتعزيز تشفير مكالمات الفيديو التي يستضيفها العملاء والمؤسسات، مثل المدارس، لكن ليس لأصحاب الحسابات المجانية.