Surface Duo من مايكروسوفت يصعب إصلاحه

يؤكد تفكيك موقع (iFixit) لجهاز Surface Duo من مايكروسوفت أن الجهاز المزود بشاشتين لن يكون قابلًا للإصلاح أكثر من الهواتف الذكية ذات الشاشة الواحدة.

وتوضح عملية تفكيك جهاز Surface Duo من مايكروسوفت أنه بينما يمكن تبديل شاشات العرض والزجاج الخلفي دون الكثير من الضغط، فإن استبدال أي شيء آخر، مثل منفذ الشحن أو البطارية، سيكون عملية محفوفة بالمخاطر.

وكجزء من عملية التفكيك، عرض موقع (iFixit)، المتخصص في تفكيك الأجهزة المحمولة وتقييم إمكانية إصلاحها، لقطة الأشعة السينية لجهاز Surface Duo من مايكروسوفت.

وتبدو الأجزاء الداخلية من النصف الأيسر قريبة بدرجة كافية من جهاز (iPad) أو أي جهاز لوحي حديث.

لكن موقع (iFixit) يقول: إن الجانب الأيمن يبدو وكأنه شيء لم نشاهده من قبل، إذ إنه عبارة عن جدار صلب تقريبًا من الدوائر الإلكترونية، مع نافذة صغيرة في المنتصف للبطارية الثانية.

ومثل معظم شركات صناعة الهواتف الأخرى، فقد استخدمت مايكروسوفت كميات كبرى من المواد اللاصقة لإغلاق جهاز (Surface Duo).

ويحذر موقع (iFixit) من وجود عدد من الكابلات والموصلات الهشة التي يمكن أن تتلف إذا لم تتم عملية التفكيك بالطريقة الصحيحة، مع عدم وجود ضمانات.

ويتطلب استبدال نظام البطارية المزدوجة تفكيكًا شبه كامل للجهاز بالكامل، ولاحظ فريق موقع (iFixit) أيضًا أن سعة إحدى البطاريتين يبلغ ضعف سعة البطارية الأخرى.

ووفقًا للمعلومات، فإن عمر بطارية Surface Duo من مايكروسوفت ليس مصدر قلق، لكن بعد عام من الاستخدام الكثيف للمهام المتعددة، قد لا يتمتع الجهاز الإنتاجي الذي تبلغ قيمته 1400 دولار بالقدرة نفسها على التحمل.

وتقدم مايكروسوفت ضمان (Microsoft Complete) الموسع لجهاز (Surface Duo)، وقد يكون هذا الضمان الموسع مفيدًا بالنظر إلى عامل الخطر عند محاولة إصلاح الجهاز.

ويكشف تفكيك (iFixit) أن شركة (LG Display) صنعت الشاشتين من نوع (OLED).

كما تلقي عملية التفكيك نظرة فاحصة على آلية المفصل البسيطة التي تعد واحدة من أكثر الجوانب إثارة للإعجاب في أحدث أجهزة مايكروسوفت مقارنةً بتلك الموجودة في الأجهزة القابلة للطي في السوق اليوم.

ويقول موقع (iFixit): إنه آلية المفصل البسيطة تشبه مفصل مصغر لحاسب محمول يدور بزاوية 360 درجة.

وحصل Surface Duo من مايكروسوفت على درجة قابلية إصلاح تبلغ 2 فقط من أصل 10، مما يضعه في مكانة مشابهة للهواتف القابلة للطي الأخرى، مثل (Galaxy Fold) و (Galaxy Z Flip) و (Huawei Mate Xs).