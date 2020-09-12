Bose تعلن عن سماعات الأذن QuietComfort

أعلنت شركة (Bose) عن سماعات الأذن (QuietComfort) التي تلغي الضوضاء بسعر 279 دولارًا للنسخة العادية و 179 دولارًا للنسخة الرياضية.

ويبدو أن (Bose) أصبحت مستعدة لدخول السوق التنافسية لسماعات الأذن اللاسلكية من جديد عبر منتجين جديدين سيكونان متاحين في 29 سبتمبر.

وكانت هذه السماعات تعرف سابقًا باسم (Noise Canceling Earbuds 700) و (Noise Canceling Earbuds 500).

ومع سماعات الأذن (QuietComfort) الرائدة، تعد (Bose) بتقديم الهدوء المعتاد لسماعات (Bose) حول الأذن من خلال الشكل اللاسلكي.

وبالنسبة لسماعات الأذن الرياضية، التي جاءت بعد (SoundSport Free) لعام 2017، تقول (Bose): إنها مصممة لتوفير الراحة والاستقرار حتى من خلال التدريبات الأكثر قوة وشدة.

وتحاول (Bose) من خلال سماعات الأذن (QuietComfort) الرائدة منافسة سماعات (AirPods Pro) من آبل وسماعات (1000XM3) من سوني، إلى جانب التنافس مع سماعات الأذن الرياضية المنخفضة التكلفة، مثل (Jabra Elite 75t) و (Samsung Galaxy Buds Plus).

ووفقًا للشركة، يمكنك الاختيار من بين 11 مستوى من إلغاء الضوضاء، التي تعمل على التدرج من الشفافية الكاملة إلى كتم صوت العالم من حولك تمامًا.

وتم إعادة تصميم أطراف الأذن بشكل بيضاوي أكثر، مما يجعلها أكثر إحكامًا، ويتم الجمع بين تحسين عزل الضوضاء مع خوارزمية جديدة حصرية تنتج إشارة معاكسة للضوضاء الخارجية في أقل من ميلي ثانية.

ولدى (Bose) عقودًا من الخبرة في هذا مجال إلغاء الضوضاء وقائمة طويلة من براءات الاختراع حول تقنية إلغاء الضوضاء.

وبالنسبة لجودة الصوت، تقول الشركة: إن سماعات الأذن (QuietComfort) تتجنب تعزيز أي ترددات معينة وتسعى للحصول على إعادة إنتاج دقيقة لموسيقاك، وذلك بالرغم من أن الشركة تقول: إن صوت الجهير غني وقوي عند أي مستوى صوت.

ويمكن أن يصل عمر بطارية سماعات الأذن (QuietComfort) إلى ست ساعات من الاستماع المتواصل مع الحصول على 12 ساعة أخرى من خلال الحافظة الداعمة للشحن اللاسلكي.

بينما يصل عمر البطارية في النسخة الرياضية إلى خمس ساعات، وتضيف الحافظة 10 ساعات أخرى، لكنها تفتقر إلى الشحن اللاسلكي.

وتصنف سماعات الأذن الجديدة على أنها مقاومة للماء والعرق وفقًا لمعيار (IPX4)، وتقول (Bose): إن سماعات الأذن الجديدة تعمل بالبلوتوث مع طريقة جديدة لنقل البيانات وعناصر تحكم باللمس سهلة الاستخدام للأوامر الأكثر شيوعًا، مثل التشغيل والإيقاف والرد على المكالمات وإنهاؤها والوصول إلى المساعد الشخصي.