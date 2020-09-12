Bose تطلق ثلاث نظارات شمسية مع مكبرات صوت

قدمت شركة (Bose) ثلاث نظارات شمسية هجينة جديدة من خط (Frames)، ويبدو أن الشركة مقتنعة بأن الناس يحبون النظارات الشمسية مع مكبرات الصوت المدمجة.

وتأتي النظارات الجديدة بعد إصدار الشركة لأول مجموعتين منها – (Alto) و (Rondo) – في عام 2019.

وتدعم النظارات تقنية البلوتوث مع مكبرات صوت مدمجة صغيرة توجه الصوت إلى أذنيك مباشرةً.

وتسمى النماذج الجديدة (Tempo) و (Tenor) و (Soprano)، وتقول الشركة: إنها تتميز باستجابة صوت جهير أفضل من (Alto) و (Rondo).

وعلى غرار النماذج السابقة، فإن النماذج الجديدة عبارة عن نظارات شمسية متصلة بمكبرات صوت.

وتم تصميم مكونات الصوت الخاصة بالنظارات بحيث لا تحجب أذنيك، لذلك لا يزال بإمكانك سماع محيطك حتى إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو البودكاست أو الكتب الصوتية.

ويمكن لنظام الميكروفون المحدث في النماذج الجديدة أن يمنع الرياح والضوضاء المحيطة الأخرى لتسهيل التحدث عبر الهاتف باستخدام النظارة.

وبالإضافة إلى ذلك، تشتمل النماذج الجديدة أيضًا على ميزة التحكم باللمس المدمجة في مستوى الصوت، وما عليك سوى تمرير إصبعك للأمام أو للخلف، مما يعني أنك لن تضطر إلى إخراج هاتفك في أي وقت تريد رفع مستوى الصوت أو خفضه.

وتصنع نظارة (Tempo) الرياضية من (TR90)، وهي مادة لدائن حرارية يمكنها تحمل درجات الحرارة القصوى والظروف المختلفة، كما أن لديها وسادات أنف مثبتة لمنع النظارات من الانزلاق على وجهك أثناء التنقل.

ويحتوي هذا النموذج على مكبرات صوت بقياس 22 مم مدمجة، ومن المفترض أن تكون قوية بما يكفي بحيث يظل بإمكانك سماع ما تستمع إليه حتى أثناء ركوب الدراجات بسرعة 25 ميلاً في الساعة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظارة (Tempo) متوافقة مع (USB-C)، ولديها ثماني ساعات من عمر البطارية، إلى جانب عدة عدسات بمزايا مختلفة للاختيار من بينها:

عدسة البولي كربونات الأساسية.

Road Orange: التي يمكن أن تقلل الوهج من الأسطح العاكسة.

Trail Blue: التي يمكن أن تزيد التباين تحت أشعة الشمس الساطعة.

Twilight Yellow: وهي عدسات ذات إضاءة منخفضة جدًا للاستخدام عند الغسق.

وصنعت (Tenor) و (Soprano) للاستخدام اليومي، وتتميز النظارتان بسماعات بقياس 16 ملم، مع مقاومة الخدش والكسر، وبطارية تدوم 5.5 ساعات، وهناك أيضًا العديد من العدسات للاختيار من بينها: (Mirrored Blue) و (Silver) لنظارة (Tenor) و (Rose Gold) و (Purple fade) لنظارة (Soprano).

وتتوفر النماذج الثلاثة من (Bose) مقابل 249.95 دولارًا.