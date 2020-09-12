منتجات AmazonBasics قابلة للاشتعال .. لكن أمازون تواصل بيعها

لا تزال العديد من منتجات (AmazonBasics) التي تم الإبلاغ عنها كمخاطر تسبب حدوث حريق معروضة للبيع عبر موقع أمازون للتجارة الإلكترونية، وذلك وفقًا لتحقيق مكثف أجرته شبكة سي إن إن (CNN).

ويتضمن التحقيق بعض القصص عن المنتجات الخطيرة، حيث ذهب رجل في إحداها إلى المستشفى بعد أن اشتعلت النيران في كرسيه أثناء نومه، وعلى ما يبدو بسبب ذوبان سلك (USB).

كما اشتعلت النيران في ميكروويف (AmazonBasics) عندما قام طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات بتسخين كوب من المعكرونة والجبن.

ورأى أحد الرجال حريقًا قادمًا من منتج (AmazonBasics) الواقي من زيادة التيار بينما كان شاحن هاتف واحدًا موصولًا به، حيث كان طفله ينام في غرفة قريبة.

ويبدو أن التقارير تتراكم منذ سنوات، حيث أحصت (CNN) ما لا يقل عن 1500 مراجعة منذ عام 2016 لأكثر من 70 عنصرًا وصفت انفجار المنتجات، أو اشتعال النيران، أو الذوبان، أو التسبب في حدوث أعطال كهربائية، أو تشكل مخاطر.

وقامت أمازون بإزالة بعض العناصر التي أبلغ العملاء عن أنها خطيرة، مثل كابل USB وواقي زيادة التيار، وذلك بالرغم من أن العديد منهم لا يزالون على الموقع، حسب (CNN).

وقال تقرير (CNN): ضمن أكثر من 1500 مراجعة، وصف العديد من المستهلكين صراحةً العناصر على أنها قد تكون خطيرة – باستخدام مصطلحات، مثل خطر أو حريق أو القول بأنه يجب سحب المنتج، لكن لا يزال نحو 30 عنصرًا مع ثلاثة مراجعات أو أكثر مثل هذه للبيع على موقع أمازون اليوم.

وأضاف “ما لا يقل عن 11 منتجًا آخر يتوافق مع هذه المعايير لم يعد معروضًا للبيع، وأصبح بعضها غير متاح بعد أن بدأت (CNN) بإعداد تقاريرها، وتمت إزالة أربع صفحات من المنتجات على الأقل من موقع بائع التجزئة بالكامل – تاركة وراءها عناوين URL فارغة، وأكدت أمازون أن ثمانية من هذه المنتجات على الأقل كانت قيد التحقيق، لكنها قالت: إن الشركة قررت أنها جميعًا تفي بمعايير السلامة الخاصة بها”.

وبالرغم من العديد من مشكلات السلامة التي تم الإبلاغ عنها، إلا أن أمازون أصدرت عمليتي سحب رسميتين فقط لمنتجات (AmazonBasics)، وفقًا لشبكة (CNN).

وتلقت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الفيدرالية 10 تقارير فقط على الأقل على مدار ثماني سنوات تشير إلى أحد منتجات (AmazonBasics) مع مخاوف مماثلة لتلك الواردة في المراجعات التي حللتها (CNN).

وعندما واجهتها شبكة (CNN)، أشارت أمازون إلى أسباب محددة وراء تلبية بعض المنتجات لمعايير السلامة الخاصة بها أو كيف قامت بإزالتها بعد التقارير.

وخضعت أمازون لتدقيق متكرر بسبب بيع منتجات معيبة في الماضي، حيث هناك أكثر من 60 دعوى قضائية فيدرالية بشأن مسؤولية المنتج تجاه أمازون في العقد الماضي في تقرير صدر في شهر يناير.

يذكر أن (AmazonBasics) هي العلامة التجارية الخاصة بشركة أمازون لكل شيء بدءًا من أدوات المطبخ وحتى الملحقات التقنية – وكل شيء بينهما، وركزت العلامة التجارية في الأصل على المنتجات الصغيرة غير المكلفة نسبيًا.