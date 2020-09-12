ما هي سرعات الإنترنت التي تحتاجها للعب في PS4 عبر الإنترنت؟

يمكنك الابتعاد عن بعض سرعات الإنترنت البطيئة عندما تود اللعب على جهاز PS4 حيث إن حوالي 3 ميجابت في الثانية للتنزيل وسرعة تحميل تبلغ 1 ميجابت في الثانية ستفي بالغرض، ولكن يجب أن يكون اختبار (ping ) أقل من 150 مللي ثانية.

عندما يتعلق الأمر بممارسة الألعاب عبر الإنترنت، فإن اتصالك عبر الإنترنت مهم للغاية، فلا يجب أن يكون آمنًا فحسب بل يجب أن يكون سريعًا أيضًا، خاصة عندما تلعب على جهاز مثل PS4 الرائع، حيث تختلف سرعات الإنترنت حسب المزود، ولكن لا يزال بإمكان اللاعبين البحث عن شيئين للتأكد من أنهم يلعبون بأفضل السرعات الممكنة.

إذا كان أي منكم لاعبًا على جهاز الحاسب بالإضافة إلى لاعبين على وحدة التحكم، فستعرف أن معظم الألعاب تحتوي على قائمة متطلبات لنظام الحد الأدنى، وفي هذه القائمة الحد الأدنى لسرعة الاتصال هي التي تقوم بتشغيل خدمات اللعبة عبر الإنترنت.

تختلف الألعاب في PS4 قليلاً، حيث إن وحدة التحكم نفسها لديها بالفعل الحد الأدنى من المتطلبات، ويجب أن تفي جميع الألعاب بهذا الحد الأدنى للسماح به على منصة PS4 والخبر المفرح أن الحد الأدنى من متطلبات (Sony) منخفض جدًا.

كل ما تحتاجه هو سرعة تنزيل تبلغ 3 ميجابت في الثانية وسرعة تحميل تبلغ 1 ميجابت في الثانية فقط. ووفقًا لمعايير اليوم، يعد هذا منخفضًا للغاية – يبلغ متوسط ​​سرعة الإنترنت في الولايات المتحدة الآن 19 ميجابت في الثانية – لذا يجب أن تعمل أي لعبة بشكل جيد، ومع ذلك، في حين أن السرعة عامل مهم عندما يتعلق الأمر باللعب عبر الإنترنت، فإن (ping) هي المشكلة الحقيقية التي يجب التركيز عليها.

ping مهم للغاية مع منصة PS4:

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية، فإن (ping) هو الوقت الذي تستغرقه حزمة المعلومات الخاصة بك للانتقال إلى الخادم والعودة إليك، ويتم قياسه بالمللي ثانية، وعندما تلعب ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، يساعد اختبار (ping) في تحديد مدى جودة لعبك.

إذا كان اختبار (ping) مرتفع جدًا – أكثر من 150 مللي ثانية على سبيل المثال – ستبدأ في رؤية زملائك في الفريق وأعدائك يرتدون حول الشاشة أو الأسوأ من ذلك يقتلونك بينما لا يمكنك حتى رؤيتهم. وغالبًا ما يكون هذا هو المكان الذي سيبدأ فيه اللاعبون في الشكوى من التأخر أو الاقتحام أو الخروج من الأشياء أثناء اللعب عبر الإنترنت. حيث يعد الحفاظ على مستوى (ping) منخفضًا جزءًا مهمًا من ممارسة الألعاب عبر الإنترنت وسيبدأ في استهلاك كل أفكارك إذا لم تقم بإصلاحه مبكرًا.