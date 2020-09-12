جوجل تطلق إصدار أندرويد 11 جو مع تحسينات كبرى

بعد إعلانها رسميًا عن إصدار أندرويد 11 في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة جوجل عن أندرويد 11 جو (Android 11 Go)، وهو إصدار مخفف من أحدث إصدارات النظام التشغيلي من جوجل للأجهزة ذات الكميات المنخفضة من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويعتمد التحديث الأخير على الميزات التي تم تقديمها في إصدار أندرويد 10 جو (Android 10 Go) في العام الماضي، ويقدم ميزتين جديدتين لتحسين السرعة والموثوقية والأمان على أجهزة أندرويد.

وتدعي جوجل أن إصدار أندرويد 11 جو قادر على تشغيل التطبيقات بشكل أسرع بنسبة 20 في المئة بالمقارنة مع إصدار أندرويد 10 جو.

وتمكنت الشركة من تحقيق ذلك من خلال الجلب الأولي لبيانات التطبيق، ويسمح هذا التغيير للمستخدمين بالتبديل بسهولة بين التطبيقات دون تعثر أجهزتهم.

ويشبه إلى حد كبير إصدار أندرويد 11 الكامل، ويتميز أندرويد 11 جو بقسم محادثة في ظل الإشعارات، ويتم عرض المحادثات عبر جميع تطبيقات المراسلة في هذا القسم، مما يسهل على المستخدمين رؤية المحادثات والرد عليها وإدارتها في مكان واحد.

ولضمان الخصوصية والأمان الأمثل، تتمتع الأجهزة التي تعمل بإصدار أندرويد 11 جو بإمكانية الوصول إلى حماية الخصوصية الرائدة في الصناعة مثل أي جهاز أندرويد آخر.

كما يتضمن الإصدار الجديد أيضًا بعض تحسينات الخصوصية الجديدة، التي تجعل من السهل على المستخدمين التحكم في كيفية مشاركة البيانات على أجهزتهم.

وتشمل التحسينات إذنًا لمرة واحدة، لمنح التطبيقات الوصول إلى مستشعرات محددة لحالة واحدة فقط، وميزة إعادة التعيين التلقائي، التي تعيد تعيين الأذونات عند عدم استخدام التطبيق لفترة طويلة من الوقت.

وبالنظر إلى أن الأجهزة ذات الشاشات الكبرى تكتسب شعبية، فإن الإصدار المخفف من أندرويد يتضمن دعمًا للتنقل القائم على الإيماءات.

وبفضل هذا، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الشاشة الرئيسية، والانتقال للخلف، والتبديل بين التطبيقات باستخدام إيماءات بسيطة.

وأضافت جوجل أن الإصدار الجديد سيكون متاحًا اعتبارًا من الشهر المقبل على جميع الأجهزة التي تصل سعتها إلى 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بعد أن كانت تقتصر في السابق على الأجهزة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 1.5 جيجابايت أو أقل.

ومع التوسع إلى 2 جيجابايت، تحصل الأجهزة على 270 ميجابايت إضافية من الذاكرة الخالية، التي تتيح للمستخدمين تشغيل ثلاث أو أربع تطبيقات أخرى في الخلفية.

ويوفر إصدار أندرويد جو على الأجهزة التي تبلغ سعتها 2 جيجابايت أيضًا ما يصل إلى 900 ميجابايت من مساحة التخزين الإضافية، وهو ما يكفي لما يصل إلى 300 صورة أو فيلم كامل.

وقالت جوجل: إن إصدار أندرويد 11 جو سيكون قادرًا على دعم جميع أجهزة أندرويد مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 2 جيجابايت اعتبارًا من الشهر المقبل.