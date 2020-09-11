iOS 14.. كيفية تعيين جوجل كروم كمتصفح افتراضي على آيفون

يسمح نظام iOS 14 لمتصفحات الويب وعملاء البريد الإلكتروني التابعين لجهات خارجية بتعيينها افتراضيًا على هواتف آيفون لذلك إذا كنت لا تحب متصفح سفاري و(Apple Mail) حقًا، فلديك الآن خيارات أخرى.

مع آخر تحديث لمتصفح جوجل كروم المتوفر الآن على متجر آب ستور، يمكنك تغيير متصفحك الافتراضي من سفاري إلى جوجل كروم على هاتف آيفون أو جهاز آيباد، كما أضافت آبل مع نظام iOS 14 الدعم لمتصفحات الويب وتطبيقات البريد الإلكتروني التابعة لجهات خارجية.

سيتم استخدام متصفح الويب الافتراضي عند النقر على الرابط في أي تطبيق، وحتى في نظام iOS 14 من الممكن أن يكون لديك متصفح بديل مثل جوجل كروم ولكن إجراءات الارتباط ستفتح دائمًا في متصفح سفاري، لذلك إليك كيفية تغيير ذلك على هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

كيفية تعيين جوجل كروم كمتصفح افتراضي على آيفون في نظام iOS 14:

قم بتنزيل أحدث إصدار من متصفح جوجل كروم من متجر آب ستور.

افتح تطبيق الإعدادات ثم افتح صفحة الإعدادات الخاصة بجوجل كروم.

انقر على (تطبيق المتصفح الافتراضي).

اضغط على متصفح جوجل كروم.

باستخدام هذه المجموعة من التعليمات، فإن أي تطبيق يقوم بتشغيل نشاط لعنوان (URL) قياسي مفتوح سيوجهه النظام الآن إلى الفتح في متصفح جوجل كروم بدلاً من متصفح سفاري.

إذا غيرت رأيك في أي وقت، فيمكنك العودة إلى الإعدادات وتغيير تطبيق المتصفح الافتراضي مرة أخرى إلى متصفح سفاري، وإذا كنت ترغب في استخدام متصفح آخر لجهة خارجية غير متصفح جوجل كروم، فيتعين عليك الانتظار حتى يقوم المطور بتحديث تطبيقه، والشيء نفسه ينطبق على تغيير تطبيقات البريد الإلكتروني – حتى الآن لم نر أي تطبيق بريد إلكتروني متوافق يعرض هذه الميزة.

من الواضح أن كل هذا يتطلب تثبيت نظام iOS 14 أو نظام (iPadOS 14) في الوقت الحالي، وكما تعلم نحن في الإصدار التجريبي الثامن من نظام iOS 14، ومن المتوقع أن تقوم شركة آبل بإصداره بشكل علني لجميع المستخدمين في وقت لاحق من شهر سبتمبر، ومن المحتمل الإعلان عن تاريخ الإصدار كجزء من حدث آبل الذي سيعقد في 15 سبتمبر.