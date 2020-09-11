يحوي نظام أندرويد على الكثير من هواتف الرائعة في السوق اليوم، ولكن إذا كنت تريد شيئًا يبرز أكثر قليلاً مثل (Galaxy Note 20 Ultra) أو (OnePlus 8 Pro)، فستحتاج إلى إلقاء نظرة على طرز محدودة الإصدار.

قام مصنعو الهواتف بإدخال إصدارات جذابة ذات إصدار محدود في السنوات الأخيرة، وإذا كنت تود الحصول على هاتف جديد وليس منتشرًا، فهذه هي أفضل الخيارات المتاحة حاليًا من هواتف أندرويد ذات الإصدار الخاص.

هواتف أندرويد ذات الإصدار المحدود التي يمكنك الحصول عليها الآن:

Samsung Galaxy S20+ BTS Edition:

أطلقت شركة سامسونج الهاتف بالتعاون مع (BTS)، ويتميز طراز الإصدار المحدود بخيار اللون الأرجواني الرائع مع لمسة نهائية غير لامعة وشعار (BTS) في الأسفل ورمز تعبيري على شكل قلب مدمج في غلاف الكاميرا الخلفية.

حتى لو لم تكن قد سمعت عن (BTS) أو لا تهتم بالعلامة التجارية، فإن هذا اللون الزاهي يجذب الانتباه بشكل فوري، كما يأتي إصدار (Galaxy S20 + BTS) في عبوة مخصصة تتضمن الكثير من الأشياء الجيدة، حيث تحصل على سبع بطاقات من صور (BTS) – واحدة لكل عضو في الفرقة – وموضوعات فريدة وخلفيات حية وحزمة ملصقات مادية.

بصرف النظر عن الإضافات، فإن الجهاز نفسه مطابق لمعيار (Galaxy S20 +) وهذا يعني: شاشة AMOLED مع 120 هرتز ومعالج (Snapdragon 865) واتصال 5G وكاميرات رائعة وعمر بطارية يدوم طوال اليوم، كما أن هذا الإصدار يأتي بتكلفة الإصدار العادي، ويعمل بنظام أندرويد الرائع.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition:

يعد (McLaren) أحد أكثر الأسماء شهرة في رياضة السيارات، ويحتل المظهر المرتبة الثانية بعد (Ferrari) عندما يتعلق الأمر بالسباق في (Formula 1). وإذا كنت من محبي سباقات (Formula 1) أو كنت تتابع سيارات (McLaren) منذ بعض الوقت، فإن هاتف (OnePlus 7T Pro McLaren Edition) هو الخيار الأفضل لإظهار حبك لرياضة السيارات.

يتميز الهاتف الذي يعمل بنام أندرويد بالعديد من المزايا، حيث يكرّم التصميم اللون البرتقالي المميز لسيارة ماكلارين، كما ستجد نسيجًا فريدًا أسفل الزجاج الخلفي تم تصميمه على غرار مادة ماكلارين المركبة، بالإضافة إلى علامة ماكلارين التجارية في الأسفل واللمسات البرتقالية حول غلاف الكاميرا وشريط تمرير التنبيه الذي يميز التصميم.

OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition:

يعد (Find X2 Pro Lamborghini Edition) هو الإصدار المحدود المثالي للهاتف، حيث يتميز الجزء الخلفي بملمس من أربع طبقات من ألياف الكربون مع هيكل ثلاثي الأبعاد تم تصميمه على طراز (Aventador SVJ Roadster) من لامبورغيني، وهناك غطاء كاميرا سداسي الشكل، وشارة لامبورغيني الإلزامية في الأسفل.

كما أن هناك الكثير من الملحقات المرفقة بهاتف أندرويد المميز هذا، فهناك سماعات أذن لاسلكية وشاحن سيارة سريع الشحن وقابس حائط 65 واط مع كابل مضفر وحافظة جلدية بشارة لامبورغيني.