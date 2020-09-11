موتورولا تعلن عن هاتف Moto E7 Plus بسعر اقتصادي

أعلنت شركة موتورولا اليوم الجمعة – إلى جانب هاتف (موتو جي9 بلس) Moto G9 Plus – عن هاتف آخر هو (موتو إي7 بلس) Moto E7 Plus الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة.

ويقدم الهاتف الجديد من موتورولا شاشة من نوع IPS بقياس 6.5 بوصات وبدقة +HD، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي Moto E7 Plus – الذي يزن 200 جرام ويأتي بسماكة 9.2 ملم – معالجًا من نوع (سنابدراجون 460) Snapdragon من شركة كوالكوم الأمريكية. كما يحتوي بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن باستطاعة 10 واط.

وتأتي الكاميرا الأمامية في قطع بالشاشة، وهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. أما على ظهر الهاتف، فهناك كاميرتان، دقة الرئيسية منهما 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، أما الأخرى فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير العمق. ويأتي الهاتف مع حساس بصمة على ظهره. وبرمجيًا، فهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.

وعلى غرار هاتف Moto G9 Plus، فإن هاتف Moto E7 Plus الجديد يتوفر حاليًا في البرازيل بسعر يعادل 255 دولارًا. ولا معلومات عن موعد إطلاقه في الأسواق العالمية.

يُشار إلى أن Moto G9 Plus يحتوي معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 730جي) Snapdragon 730G، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم Moto G9 Plus – الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل – شاشة من نوع IPS بقياس 6.8 بوصات وبدقة +FHD، وهي تدعم تقنية HDR10. كما أنها تحتوي ثقبًا في الزاوية العليا اليسرى للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 118 درجة هي 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل، وتأتي الرابعة المخصصة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل أيضًا.