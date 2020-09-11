صفقة اليوم.. احترف خدمات جوجل السحابية واحصل على 8 كتب إلكترونية مع خصم 92%

- الحزمة الكاملة لاحتراف خدمات جوجل السحابية The Complete Google Cloud eBook & Video Course Bundle.
- عدد الدورات: 2.
- عدد الدروس: 18.
- المدة: 9 ساعة.
- عدد الكتب الإلكترونية: 8.
- تُعتبر جوجل من أهم 3 شركات في سوق الحوسبة السحابية، حيث تستحوذ خدمتها السحابية (Google Cloud) على المركز الثالث في السوق بنسبة 8%، بينما تستحوذ أمازون على المركز الأول بنسبة 32%، وتستحوذ خدمة مايكروسوفت Azure على المركز الثاني بنسبة 18%.
- ومن المتوقع أن تزيد هذه النسب بصورة كبيرة في نهاية هذا العام حيث أصبحت خدمات الحوسبة السحابية أكثر أهمية خلال الفترة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أجبرت الكثير من الشركات على التحول من نموذج البنية التحتية الداخلي إلى النهج السحابي؛ حتى تتمكن من مواصلة عملها. لذلك من المتوقع أن يزداد الطلب الوظيفى بصفة خاصة على المتخصصين المتمرسين في التعامل مع الخدمات السحابية.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف خدمات جوجل السحابية GCP، حيث ستبدأ من تعلم الأساسيات، ثم تتدرب على مختلف منتجات GCP وخدمتها، لتتعلم كيفية جمع البيانات وتحليلها وتخزينها بأمان، كما ستتعرف على استخدامات كل من: IAM و Google Cloud Compute Engine و VPC و CDN و Loadbalancing و Autoscaling و Cloud SQL و Spanner و Buckets و Datastore مع عروض توضيحية عملية، بالإضافة إلى كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها بطريقة أكثر فعالية.
- كما تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تقنيات التعلم الآلي في خدمات جوجل السحابية، وكيفية استخدام (TensorFlow) في بناء شبكات عصبية قوية ومتطورة واستخدامها للتنبؤ، حيث تُعتبر منصة جوجل (GCP) هي الحل الأمثل لتشغيل نماذج (TensorFlow) على نطاق واسع، وتنفيذ التدريب والتنبؤ.
- ستتعلم كيفية استخدام (Google Cloud) لتدريب نماذج (TensorFlow) واستخدامها للتنبؤ بالنتائج لعدة مستخدمين، وتدريب الشبكات العصبية بكفاءة باستخدام مجموعات كبيرة من البيانات والنماذج (Model Serving) الخاصة بك، كما ستكشف موضوعات مثل: البنى التحتية السحابية، والتدريب الموزع، وتطوير التطبيقات بدون خوادم، و Model Serving والمزيد
- وفي الوقت نفسه، تضم الحزمة 8 كتب إلكترونية لشرح كل ما تحتاج معرفته حول تصميم التطبيقات باستخدام خدمات GCP، وأفضل ممارسات الأمان وكيفية دمج ميزات التعلم الآلي ومعالجة البيانات في تطبيقات الويب والهواتف.
- تقدم لك الكتب أيضًا دليلًا شامل حول خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق، وتحليلات البيانات وكيفية تنفيذها في خدمات جوجل السحابية باستخدام كل من: TensorFlow، و Cloud SQL و Bigtable و Cloud Storage، و Container Builder و StackDriver، و IntelliJ.
- كما ستتعلم من البداية كيفية إنشاء تطبيقات قوية قائمة على التعلم الآلي لمجموعة متنوعة من المشاكل من خلال الاستفادة من خدمات البيانات المختلفة في (Google Cloud Platform).
- الأهم من ذلك أن هذه الحزمة تضم كتابًا يعتبر بمثابة دليل شامل لكيفية اجتياز اختبارات شهادة (Professional Cloud Architect) الرسمية.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
421 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 92%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات والكتب الإلكترونية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Google Cloud Platform (GCP) For Techs [Video]
- Google Cloud Machine Learning with TensorFlow [Video]
- Professional Cloud Architect – Google Cloud Certification Guide [eBook]
- Hands-On Machine Learning on Google Cloud Platform [eBook]
- Google Cloud AI Services Quick Start Guide [eBook]
- Cloud Analytics with Google Cloud Platform [eBook]
- Google Cloud Platform Administration [eBook]
- Google Cloud Platform Cookbook [eBook]
- Google Cloud Platform for Developers [eBook]
- Google Cloud Platform for Architects [eBook]