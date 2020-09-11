صفقة اليوم.. احترف خدمات جوجل السحابية واحصل على 8 كتب إلكترونية مع خصم 92%

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف خدمات جوجل السحابية GCP، حيث ستبدأ من تعلم الأساسيات، ثم تتدرب على مختلف منتجات GCP وخدمتها، لتتعلم كيفية جمع البيانات وتحليلها وتخزينها بأمان، كما ستتعرف على استخدامات كل من: IAM و Google Cloud Compute Engine و VPC و CDN و Loadbalancing و Autoscaling و Cloud SQL و Spanner و Buckets و Datastore مع عروض توضيحية عملية، بالإضافة إلى كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها بطريقة أكثر فعالية.