صانعة فورتنايت تطمئن اللاعبين بشأن تسجيل الدخول بحسابات آبل

قالت شركة Epic Games الصانعة للعبة فورتنايت Fortnite الشهيرة يوم الخميس: إن شركة آبل منحت مستخدميها “امتدادًا غير محدد” لتسجيل الدخول إلى اللعبة باستخدام نظام تسجيل الدخول التابع لآبل.

وبدأ الخلاف بين آبل و Epic Games في 13 آب/ أغسطس الماضي، عندما نشرت Epic Games نسخة من لعبة (فورتنايت) على متجر التطبيقات تضمنت طريقة للدفع مقابل المحتوى داخل اللعبة دون إعطاء آبل عمولتها المعتادة بنسبة 30 في المئة. وأزالت آبل التطبيق من متجر التطبيقات، فرفعت Epic Games دعوى قضائية ضد آبل في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وفي 28 آب/ أغسطس، صعَّدت الشركة من المعركة بتعليق حساب المطور الخاص بشركة Epic Games، الأمر الذي يمنعها من إنشاء تطبيقات جديدة، أو تحديث لعبة (فورتنايت) على منصات آبل.

وفي يوم الأربعاء، قالت Epic Games: إن اللاعبين لن يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى اللعبة باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم من آبل اعتبارًا من يوم الجمعة. ومع ذلك، حذرت الشركة اللاعبين من ضرورة إعداد حساباتهم إذا أُزيل خيار تسجيل الدخول من آبل.

وقالت شركة آبل في وقت سابق من الأسبوع الحالي في ملف قدمته إلى محكمة المقاطعة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: “إن دعوى Epic Games ليست أكثر من خلاف أساسي على المال”. وأضافت: “حتى مع كون Epic Games تصور نفسها على أنها شركة (روبن هود) الحديثة، إلا أنها في الواقع مؤسسة بمليارات الدولارات لا تريد ببساطة دفع أي شيء مقابل القيمة الهائلة التي تحصل عليها من متجر التطبيقات”.

وطلبت الشركة من المحكمة تحميل Epic Games مسؤولية خرق العقد والتهم الأخرى، وتسعى لاستعادة جميع الأموال التي جمعتها (فورتنايت) من خلال نظام الدفع الخاص بها، وتسعى للحصول على أمر قضائي دائم يحظر آلية الدفع الخارجية في جميع التطبيقات، ومن ذلك لعبة (فورتنايت).

وجادلت Epic Games بأن صانعة هواتف آيفون تقمع المنافسة في السوق الحرة، وطالبت بإصدار أمر قضائي أولي من شأنه إعادة (فورتنايت) إلى متجر التطبيقات وإعادة حساب المطور الخاص بها. ومن المقرر حاليًا عقد جلسة استماع في أواخر الشهر الحالي، ومع ذلك، فقد تتغير هذه التواريخ.