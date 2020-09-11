آبل تقترب من إطلاق خدمة الاشتراك المنتظرة Apple One

تُعدّ شركة آبل حزمة جديدة من جميع منتجات الاشتراك الخاصة بها تحت اسم (آبل ون)Apple One ، وذلك وفقًا لتسريب في الشفرة المصدرية لأحد تطبيقاتها.

وستجمع الحزمة – التي ترددت شائعات عنها منذ مدة ويمكن إطلاقها في وقت قريب من مؤتمر الشركة المرتقب الأسبوع القادم – بين عدد من خدمات آبل، ويشمل ذلك: (آبل ميوزيك) Apple Music، و(آبل تي في بلس) +Apple TV، و(آبل آركيد) Apple Arcade في اشتراك واحد مقابل رسوم مُخفَّضة.

وأكد عدد متزايد من القرائن في إصدارات برامج آبل أن الشركة تعمل على مثل ههذه الحزمة، فعلى سبيل المثال، احتوى إصدار تجريبي من نظام iOS في شهر حزيران/ يونيو الماضي على رمز يشير إلى “عرض الحزمة”، و “اشتراك الحزمة”.

والآن ظهر اسم العرض أيضًا. ففي إصدار Apple Music للهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد من جوجل، يشير الرمز إلى Apple One كحزمة اشتراك تتضمن Apple Music.

ويكشف الاكتشاف – الذي كان موقع 9to5Google أول من نشر عنه – أيضًا عن الاسم الرمزي للمشروع، وهو: (أرسطو) Aristotle. ومع ذلك، لا يزال السعر وتاريخ الإطلاق غير معروفين. ولكن خدمات مثل: Apple Music، و +Apple TV، و Apple Arcade، و +Apple News، تتوفر منفصلة بسعر إجمالي قريب من 40 دولارًا. هذا؛ وقد يدفع العديد من المستخدمين المزيد مرة أخرى مقابل خدمات، مثل: التخزين الإضافي على (آيكلاود) iCloud، أو الضمانات الممتدة من خلال AppleCare، أو حتى شراء أجهزة آيفون الخاصة بهم من خلال عرض الاشتراك.

وإن كان اسم الخدمة قد ظهر في المنتجات الأخرى، فهذا يشير إلى أن المنتج قد يكون جاهزًا للإطلاق قريبًا. ومن المقرر أن تعقد شركة آبل حدثًا يوم الثلاثاء القادم، حيث من المتوقع أن تعلن هواتف آيفون، وحواسيب آيباد، وساعة ذكية جديدة.

يُشار إلى أن صناعة التقنية أصبحت تتحول على نحو متزايد نحو نماذج إيرادات الاشتراكات. فقد أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستبيع منصة الألعاب المرتقبة (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X مقابل اشتراك شهري لمدة عامين.