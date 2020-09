IFTTT تقصر الإصدار المجاني على ثلاثة تطبيقات

أعلنت خدمة (IFTTT)، وهي خدمة مجانية قائمة على الويب تؤسس سلاسل من العبارات الشرطية البسيطة تسمى التطبيقات الصغيرة، عن الانتقال إلى (Pro)، وهو اشتراك مصمم لمساعدتك في تصميم تطبيقات صغيرة أكثر تقدمًا، التي تتجاوز ما كان يحدث سابقًا.

ووفقًا لمنصة التشغيل الآلي الشهيرة، يتوفر حاليًا أكثر من 50 مليون تطبيق (IFTTT) – ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم أكثر مع اشتراك (Pro).

ويعني هذا اشتراكات مدفوعة لتطبيقات (IFTTT) الصغيرة والأكثر تعقيدًا التي يمكنها الاستعلام عن المزيد من مصادر البيانات لبدء إجراءات متعددة في المنزل.

وستظل النسخة المجانية موجودة، لكنها تقتصر الآن على ثلاثة تطبيقات صغيرة فقط، بينما سيتمكن مشتركو (Pro) فقط من تصميم تطبيقات شخصية غير محدودة.

ويتميز اشتراك (Pro) بالعديد من الميزات الأكثر طلبًا:

• تطبيقات صغيرة متعددة الخطوات.

• الاستعلامات والمنطق الشرطي.

• إجراءات متعددة

• التنفيذ الأسرع للبرامج الصغيرة.

وكان بإمكانك تاريخيًا تصميم العديد من تطبيقات (IFTTT) التي تريدها، وذلك بالرغم من أنها اقتصرت على مشغل واحد يتحكم في إجراء واحد.

وعلى سبيل المثال: عند الضغط على جرس الباب من (Ring)، يمكن أن يقوم التطبيق الصغير بإيقاف تشغيل الموسيقى بشكل مؤقت من مكبر صوت (Sonos).

وأصبح بالإمكان الآن إعداد تطبيق (IFTTT) مصغر لإيقاف الموسيقى بشكل مؤقت وإضاءة ضوء المدخل وإرسال رسالة (SMS) عند الضغط على جرس الباب، كل ذلك عبر تطبيق صغير واحد.

ويتجاوز (Pro) مشغل واحد وإجراء واحد لتصميم تطبيقات صغيرة معقدة يمكنها الاستعلام عن البيانات من مصادر متعددة قبل تشغيل إجراءات متعددة.

وحتى وقت قريب، كان فريق الخدمة يركز على بناء المنتج المؤسسي الجديد (IFTTT Connect)، الذي تستخدمه الآن شركات مبتكرة، مثل (Husqvarna) و (iRobot)، وأصبح من الممكن الآن توسيع العديد من ميزات (IFTTT Connect) الأكثر تقدمًا لتشمل مستخدمي (Pro).

وقال مؤسس (IFTTT) والرئيس التنفيذي ليندن تيبيتس (Linden Tibbets): اليوم هو اليوم الذي تتحول فيه خدمة (If This Then That) رسميًا إلى (If This and This Then That and That) أو أي شيء آخر يمكنك أن تحلم به.

ويبلغ سعر اشتراك (Pro) الشهري 9.99 دولارًا أمريكيًا، لكن الشركة تسمح للمشتركين باختيار المبلغ الذي يريدون دفعه مقابل الاشتراك للسنة الأولى طالما أنه 1.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو أكثر، على أن ينتهي هذا العرض الخاص في 7 أكتوبر.