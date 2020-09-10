Fundo من جوجل تتيح تحقيق الدخل من أحداث الفيديو

أعلنت شركة جوجل عن خدمة أحداث الفيديو المسماة (Fundo)، التي تساعد صناع المحتوى والشركات الصغيرة على تحقيق الدخل من الأحداث، ويمكن لصناع المحتوى إيجاد أحداث وتعيين تاريخ الحدث وبيع التذاكر.

وتُعد (Fundo) بمثابة خدمة عبر الإنترنت تتيح لصناع المحتوى استضافة أحداث افتراضية مدفوعة الأجر وببيع تذاكر الأحداث الخاصة، ولا توجد تطبيقات أو برامج لتنزيلها، إذ يحدث كل شيء على موقع الخدمة.

وتوسعت الخدمة من اختبار محدود إلى منتج كامل يمكن لأي شخص استخدامه بدءًا من اليوم.

وتم تطوير (Fundo)، التي طورتها حاضنة (Google Area 120)، على شكل إصدار تجريبي محدود في الصيف الماضي لعدة مئات من المختبرين الموثوق بهم، لكن الخدمة متاحة الآن لاستخدام أي شخص.

وكان من المفترض في الأصل أن تكون (Fundo) خدمة افتراضية على غرار كشك الصور، حيث يمكن للمعجبين الانتظار في خط رقمي، والدردشة لفترة وجيزة مع المشاهير أو صناع المحتوى، والحصول على صور معهم، تمامًا مثل لقاءات الترحيب الواقعية.

وتوفر الخدمة لصناع المحتوى طريقة سهلة لتشغيل هذه الأنواع من الأحداث، بالتكامل مع ميزات بث الفيديو ومعالجة الدفع والاستضافة، في مقابل حصول جوجل على نسبة 20 في المئة من الأرباح.

وأصبحت فكرة تقديم طريقة سهلة لصناع المحتوى لتقديم أحداث عبر الإنترنت مدفوعة الأجر أكثر قيمة بفضل جائحة فيروس كورونا، التي فرضت تحول العديد من الأحدث إلى الإنترنت.

وشهدت شركة جوجل توسعة الأحداث الافتراضية لتشمل أشياء، مثل دروس التمرين ودروس الطبخ وورش العمل.

وتسمح (Fundo) لما يصل إلى 30 مستخدمًا بالظهور على الشاشة في الوقت نفسه، وذلك بهدف أن تكون الأحداث الأصغر بديلاً للندوات الرقمية العملاقة أو الحفلات الموسيقية مع مئات الحاضرين.

ويتم تنفيذ كل شيء مباشرةً من خلال موقع (Fundo)، باستخدام نظام دردشة فيديو خاص.

وبالإضافة إلى الإطلاق الأوسع، سيتمكن المستخدمون الآن من البحث عن الأحداث على موقع الخدمة وشراء اجتماعات مجدولة فردية مع المبدعين.

وروج إعلان جوجل لثلاثة أنواع من الأحداث التي يمكن لصناع المحتوى إجراؤها عبر الخدمة، وهي: الدردشة والصور، واللقاءات، وورش العمل.

ويوصي إعلان (Fundo) بهذه الخصائص الديموغرافية: بالإضافة إلى صناع المحتوى على يوتيوب ومعجبيهم، نرى مؤلفين ومدربين للياقة البدنية ومستشاري الأعمال ونمط الحياة وغيرهم يستخدمون الخدمة لإيجاد طرق جديدة للتواصل.