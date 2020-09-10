5 طرق سهلة لتفريغ مساحة التخزين في هاتف أندرويد

هل أصبح جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد بطيئًا أو يعمل بشكل ضعيف؟ إذن من المحتمل أن مساحة التخزين على جهازك قد أصبحت صغيرة جدًا أو لم يعد هناك مساحة.

يمكن أن يؤثر نفاد الذاكرة سلبًا على جهازك بعدة طرق – في أسوأ الأحوال، قد لا تتمكن حتى من فتح التطبيقات.

كيفية تفريغ مساحة التخزين في هاتف أندرويد:

لإعادة هاتفك أو جهازك اللوحي إلى السرعة المعتادة ، ستحتاج إلى إخلاء بعض المساحة، وفيما يلي خمس طرق للقيام بذلك.

مسح ذاكرة التخزين المؤقتة:

يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقتة لجهازك الذي يعمل بنظام أندرويد إلى إزالة ملفات تعريف الارتباط المؤقتة، والتي يمكن أن تشغل الكثير من المساحة الرقمية، إنها إحدى أسرع الطرق وأسهلها لتحسين سرعة الجهاز وأدائه.

حذف التطبيقات أو الصور أو الملفات غير المرغوب فيها:

ربما يكون هذا الحل هو الأكثر وضوحًا، حيث تأتي العديد من أجهزة أندرويد مع الكثير من التطبيقات التي ربما لن تستخدمها أبدًا، فربما يجب مسحها، كما أن صورة عشاء الليلة الماضية ليس لها لزوم على هاتفك بعد أن قمت بتحميلها على إنستاجرام.

حذف الملفات الموجودة في مجلد التنزيلات:

قد لا تدرك ذلك، ولكن يتم حفظ كل شيء تقوم بتنزيله على جهاز أندرويد – سواء كان مرفقًا بالبريد الإلكتروني أو صورة أو ملف (PDF) – في مجلد يسمى التنزيلات أو ملفاتي، (الاسم الفعلي للمجلد يختلف حسب جهازك).

وإذا كنت تقوم بتنزيل الكثير من الملفات بشكل متكرر، فمن المحتمل أن يكون مجلد التنزيلات لديك ممتلئًا ويؤدي إلى إبطاء جهازك، لذلك انتقل إلى مجلد التنزيلات من قائمة التطبيقات واحذف كل ما لا تحتاجه.

نقل التطبيقات إلى بطاقة Micro-SD:

تتوافق بعض أجهزة أندرويد مع بطاقات (micro-SD)، مما يسمح لك بحفظ بيانات إضافية دون شغل الكثير من الذاكرة على الجهاز، وإذا كان بإمكان جهازك الأندرويد استخدام بطاقة (micro-SD) وقمت بتثبيتها على جهازك، فيمكنك تحديد التطبيقات التي ترغب في نقلها عبر مدير التطبيقات في إعدادات جهازك.

نقل التطبيقات والملفات إلى جهاز آخر:

باستخدام كابل الشحن، يمكنك نقل البيانات من جهاز أندرويد إلى جهاز الحاسب أو محرك أقراص (USB)، حيث يمكنك القيام بذلك ببساطة عن طريق توصيل كابل الشحن بجهازك Android ثم توصيل طرف (USB) من الكابل بمنفذ (USB) بجهاز الحاسب، ومن هناك، يمكنك نقل الصور والملفات بين النظامين أو نقلها إلى محرك الأقراص.