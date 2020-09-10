هواوي تعلن عن ساعة Watch GT2 Pro وسماعة FreeBuds Pro

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس خلال مؤتمر المطورين التابع لها عن ساعتها الذكية الجديدة (هواوي ووتش جي تي 2 برو) Huawei Watch GT2 Pro، وسماعة الأذن اللاسلكية (هواوي فري بدز برو) Huawei FreeBuds Pro.

وتأتي الساعة الذكية بطرازين، الأول: كلاسيكي، والآخر رياضي، أما سماعة الأذن اللاسلكية فهي تدعم تقنية لإلغاء الضجيج النشط قابلة للتعديل مع ملفات شخصية مختلفة للاستماع.

وتعد Watch GT2 Pro الساعة الذكية الرائدة من الشركة الصينية، لذا فهي تقدم ميزات متقدمة، مثل زجاج الحماية الياقوتي أو الصفيري، والجسم المصنوع من التيتانيوم، والظهر المصنوع من السيراميك. أما سوار الساعة فهو مصنوع من المطاط أو الجلد.

وتقدم الساعة شاشة لمسية من نوع AMOLED بقياس 1.39 بوصة وبدقة 454×454 بكسل، وهناك أزرار على جانبي الشاشة للتحكم بالساعة. وتأتي الساعة مع نظام GPS مدمج، وبوصلة، وإمكانية تشغيل الصوتيات، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث 5.1.

وتحتوي ساعة هواوي – التي تزن 52 جرامًا بدون السوار معالجًا من نوع Kirin A1 مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 32 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت.

وتوفر Watch GT2 Pro تتبعًا لأكثر من 100 وضع تمرين، ويشمل ذلك: ملفات تعريف مميزة للسباحة، والتزلج، والتزلج على الجليد، بالإضافة إلى الجولف. ويمكن للمتنزهين أيضًا الحصول على وظيفة العودة التي يمكنها تتبع نقطة انطلاق السير. وهناك ميزة TruSeen 4.0+ لتتبع معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى النوم، والتوتر، وتتبع الأكسجين في الدم.

وتقول هواوي: إن بطارية الساعة تكفي للعمل لمدة 14 يومًا من الاستخدام المعتدل، و30 ساعة عند تشغيل GPS، و24 ساعة عند تشغيل الصوتيات. وبمجرد شحن الساعة لمدة 5 دقائق، فإنها قادرة على العمل لمدة 10 ساعات، وهي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي وفق معيار Qi.

ويبدأ سعر Huawei Watch GT2 Pro من 329 يورو للنسخة الرياضية Sport، وبسعر 349 يورو لخيار Classic. وستتوفر كلتا النسختين في وقت لاحق من الشهر الحالي.

أما سماعة الأذن Huawei FreeBuds Pro فهي تعد أفضل سماعات هواوي، وهي توفر ميزة إلغاء الضجيج النشط مع ملفات شخصية ديناميكية يمكنه تعديل مستويات إلغاء الضجيج اعتمادًا على البيئة.

وتأتي السماعة الجديدة من هواوي مع 3 ميكروفونات، وهناك ميزة لتحسين الصوت مخصصة للمكالمات. ويمكن التحكم بالسماعة من خلال الضغط على جذعها أو تمرير الأصبع عليها. وتكفي بطاريتها للعمل لمدة 30 ساعة بدون ميزة إلغاء الضجيج، أو لمدة 20 ساعة مع تفعليها.

وتتوفر سماعة Huawei FreeBuds Pro بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والفضي، وستتوفر اعتبارًا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بسعر 199 يورو.