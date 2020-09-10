هواوي تعلن رسميًا عن واجهة المستخدم الأحدث EMUI 11

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس خلال مؤتمر المطورين الخاص بها عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم التابعة لها EMUI 11 والمخصصة لهواتفها الذكية وحواسيبها اللوحية.

ومع أن واجهة المستخدم الجديدة تحتوي الرقم 11 فيها، إلا أنها ليست مبنية على نظام التشغيل الجديد من جوجل؛ أندرويد 11. ومع ذلك، فهي تأتي ببعض التغييرات البصرية، ورسومات وميزات جديدة، بالإضافة إلى تحسينات داخلية.

ومن أبرز ميزات واجهة EMUI 11 دعم تعدد النوافذ، وتقسيم الشاشة. والآن يوجد إيماءة مخصصة لإظهار الشريط الجانبي لتعدد النوافذ الذكي Smart Multi-Window، ويمكن إظهاره مع أي تطبيق أو قائمة.

وحصلت الشاشة الدائمة التشغيل على خيارات تخصيص جديدة، إذ أصبح هناك أنماط جديدة، بالإضافة إلى شاشات متحركة دائمة التشغيل. وهناك أيضًا خيار لاختيار صورة من الاستديو ليحولها النظام إلى لوحة ألوان تناسبها.

وحسّنت هواوي الرسومات التي تظهر حين التنقل بين القوائم لتناسب الشاشات ذات معدل التحديث العالي. وأصبح ميزة التعاون المتعدد الشاشة بإصدار 3.0 جزءًا من EMUI 11، وهي تسمح للمستخدم بالتحكم بما يصل إلى ثلاثة تطبيقات أندرويد من الحاسوب الشخصي عند مزامنة هاتف هواوي مع حواسيب (ميت بوك) MateBook من الشركة. وتشبه هذه الميزة تطبيق (هاتفك) Your Phone من مايكروسوفت وهواتف سامسونج.

وهناك أيضًا تحسينات على تطبيقات النظام وكيفية تعامله مع الأذونات، إذ أصبح النظام قادرًا على عرض رموزًا للأذونات التي يستخدم تطبيق ما في الخلفية، مثل: عرض رمز الميكروفون، أو الكاميرا في شريط الحالة.

وقالت الشركة: إن واجهة المستخدم الجديدة EMUI 11 ستكون مثبتة أوليًا على جميع هواتف هواوي الجديدة، في حين ستتوفر لهواتف (هواوي بي40) Huawei P40، و(هواوي ميت 30) Huawei Mate 30 قريبًا.

يُشار إلى أن واجهة المستخدم المبنية على نظام التشغيل الجديد أندرويد 11 ستتأخر بعض الشي بسبب العقوبات الأمريكية المستمرة على هواوي.

وخلال مؤتمر اليوم أيضًا، أعلنت شركة هواوي عن حاسوبين محمولين جديدين، هما: (ميت بوك إكس) MateBook X، و(ميت بوك 14) MateBook 14.

وكانت هواوي قد أعلنت عن حاسوب MateBook X للسوق الصيني في شهر آب/ أغسطس الماضي، ولكن النسخة التي أُعلن عنها اليوم موجهة للأسواق العالمية، والبداية ستكون من أوروبا.