هواوي تعلن حاسوبي MateBook X و MateBook 14

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس في مؤتمر المطورين السنوي التابع لها عن حاسوبين محمولين جديدين، هما: (ميت بوك إكس) MateBook X، و(ميت بوك 14) MateBook 14.

وكانت هواوي قد أعلنت عن حاسوب MateBook X للسوق الصيني في شهر آب/ أغسطس الماضي، ولكن النسخة التي أُعلن عنها اليوم موجهة للأسواق العالمية، والبداية ستكون من أوروبا.

ويقدم الحاسوب شاشة بقياس 13 بوصة وبدقة 3,000×2,000 بكسل مع نسبة أبعاد 3:2. وتَعِد هواوي بتغطية 100% من طيف الألوان sRGB، وبمستوى سطوع قدره 400 شمعة. وتمتاز الشاشة بأنها تدعم اللمس، وهي تغطي 90% من نسبة الشاشة إلى الجسم.

ويزن MateBook X كيلوجرام واحد، ولا تتجاوز سماكته 13.6 ملم. وهو يحتوي (ميت بوك إكس) معالجًا من نوع Intel Core i5و Core i7، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 16 جيجابايت من نوع LPDDR3، وذاكرة تخزين داخلية من نوع PCI2 NVMe SSD بسعة 512 جيجابايت. ولكن الحاسوب يحتوي بطارية باستطاعة 42 واطًا/ الساعة، تقول هواوي: إنها تكفي للعمل لمدة 9 ساعات من تشغيل الفيديو بدقة FHD.

ونظرًا لأن لوحة المفاتيح تمتد من الحافة إلى الحافة، فقد وُضعت مكبرات الصوت أسفل مفاتيح Shift على كلا الجانبين. وأخفت هواوي كاميرا الويب في مفتاح تخيلي في الصف العلوي من لوحة المفاتيح. وهناك ميكروفونان في الحافة الأمامية لإجراء المكالمات الجماعية.

ويأتي الحاسوب بدون منفذ USB-A التقليدي، ولكنه يقدم منفذين من USB-C، يمكن استخدامها لشحن الحاسوب عن طريق شاحن باستطاعة 65 واط. كما يأتي الحاسوب بدون مراوح، إذ إنه يعتمد على مزيج من حجرة بخار وطبقات متعددة من الجرافيت ومفصلة موصلة حراريًا للحفاظ على برودة وحدات المعالجة المركزية. ويمتاز الحاسوب بأنه أول حاسوب محمول من هواوي يدعم تقنية Wi-Fi 6.

وسيأتي MateBook X مع نظام (ويندوز 10 هوم) وسيتوفر بأربعة ألوان، هي: الفضي، والأخضر، والأزرق، والوردي. وسيُطلق في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بسعر 1,599 يورو لخيار Core i5، وبسعر 1,799 يورو لخيار Core i7.

أما حاسوب MateBook 14، فهو يقدم مواصفات أقوى، إذ يحتوي معالجًا من نوع Ryzen 5 6400H السداسي النوى، أو Ryzen 7 4800H الثماني النوى، وهما معالجان مصنوعان بتقنية 7 نانومتر، مقارنة بتقنية 14 نانومتر لمعالج حاسوب MateBook X. كما يمتاز الحاسوب بأنه يأتي مع معالج الرسومات المدمج Radeon RX Vega 7 من شركة AMD.

ويقدم الحاسوب شاشة من نوع IPS LCD بقياس 14 بوصة وبدقة 2160×1440 بكسل. وتأتي الحاسوب مع معدل سطوع قدره 300 شمعة. وهناك منفذان من نوع USB-A، ومنفذ من نوع USB-C، ومنفذ من نوع HDMI 2.0، ومنفذ لسماعات الأذن.

ويزن MateBook 14 نحو 1.49 كجم، ويحتوي بطارية بسعة 56 واط/ الساعة تُشحن عن طريق شاحن باستطاعة 65 واط.

وسيُباع الحاسوب اعتبارًا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل باللون الفضي فقط، وبسعر 849 يورو لخيار Ryzen 5 مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، وبسعر 949 يورو مع ذاكرة 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت، وبسعر 1,049 يورو لخيار Ryzen 7 مع ذاكرة 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت.