مايكروسوفت تبدأ رسميًا ببيع هاتفها الثنائي الشاشة Surface Duo

بدأت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس رسميًا ببيع هاتفها الذكي الثنائي الشاشة العامل بنظام أندرويد (سيرفس دوو) Surface Duo ، وذلك بعد نحو عام عن الإعلان عنه مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

ويتوفر هاتف Surface Duo في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت عملاقة البرمجيات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن سعر الجهاز الذي يتوفر بسعر 1,399.99 دولارًا لخيار 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، وبسعر 1,499.99 دولارًا لخيار 256 جيجابايت. ولا يأتي الهاتف مع إمكانية توسعة ذاكرة التخزين الداخلية.

ويمكن للمشتري الحصول على اشتراك لمدة عام في خدمة Microsoft 365 Family أو Microsoft 365 Personal بنصف السعر، أي: 50 دولارًا، أو 35 دولارًا؛ على التوالي. ويمكن أيضًا الاشتراك بسعر 200 دولار أمريكي في خدمة الحماية من الأعطال الميكانيكية والأضرار العرضية، بالإضافة إلى الدعم الفني غير المحدود.

ويتوفر مع Surface Duo القلم الإلكتروني Surface Slim Pen بسعر منفصل قدره 111 دولارًا، بالإضافة إلى غطاء حماية بسعر منفصل قدره 40 دولارًا، وحامي الزجاج InvisibleShield بسعر 60 دولارًا.

ويقدم هاتف Surface Duo التي تُعوِّل شركة مايكروسوفت عليه كثيرًا شاشتَي OLED منفصلتين بقياس 5.6 بوصات لكل منهما، وبدقة 1800×1350 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 4:3. وتتصل الشاشتان معًا من خلال مفصلة بزاوية 360 درجة لتشكل شاشة PixelSense Fusion أكبر بقياس 8.1 بوصات وبدقة 2700×1800 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 3:2.

وعلى عكس الأجهزة القابلة للطي، مثل: Galaxy Fold من سامسونج، فإن Surface Duo يستخدم زجاج حماية من نوع جوريلا جلاس، وصُممت شاشتاه للعمل بطريقة مشابهة للشاشات المتعددة على جهاز حاسوب يعمل بنظام ويندوز.

وتبلغ سماكة الجهاز 4.8 ملم بشكله غير المطوي، ووفقًا لمايكروسوفت، فإن هذا سيجعله أنحف جهاز محمول في السوق، ومع ذلك، فإن السماكة ترتفع إلى 9.6 ملم تقريبًا حين طيه.

وتستخدم مايكروسوفت كاميرا بدقة 11 ميجابكسل، تتضمن أوضاعًا تلقائية للإضاءة المنخفضة، ويدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع ميزة التثبيت الإلكتروني للصورة. وهناك كاميرا أمامية واحدة فقط يمكن استخدامها لمكالمات الفيديو.

ويحتوي الجهاز معالجًا من نوع سنابدراجون 855 من كوالكوم مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. ويحتوي الهاتف أيضًا بطاريتين مقسمتين أسفل كلتا الشاشتين، وتبلغ سعتيهما 3577 ميلي أمبير/ الساعة.