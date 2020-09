لاعبو فورتنايت يعانون مع نظام تسجيل الدخول من آبل

يواجه لاعبو فورتنايت منعًا لاستخدام نظام تسجيل الدخول من آبل “Sign In with Apple”، وقالت شركة (Epic Games): إن نظام تسجيل الدخول من آبل لن يعمل مع حسابات (Epic Games) اعتبارًا من يوم الجمعة، الموافق 11 سبتمبر.

ويُعد التقييد الجديد ضحية أخرى للخلاف المستمر بين آبل و (Epic Games)، حيث دخلت الشركتان في معركة قانونية منذ شهر أغسطس، عندما أطلقت الشركة المصنعة للعبة فورتنايت الشهيرة نظامها للدفع داخل التطبيق.

ويتطلب متجر تطبيقات آبل من المطورين استخدام نظام الدفع من آبل ودفع عمولة بنسبة 30 في المئة.

وقدمت الشركة المصنعة لهواتف آيفون دعاوى مضادة ضد (Epic Games)، وطالبتها برسوم متجر التطبيقات المفقودة والأضرار الأخرى.

وتسعى شركة آبل للحصول على أمر لمنع شركة (Epic Games) من تشغيل نظامها للدفع داخل التطبيق الخاص به.

وكتبت شركة (Epic Games): إذا كنت تستخدم حاليًا نظام تسجيل الدخول من آبل لحساب (Epic Games) الخاص بك، فستحتاج (Epic Games) إلى تحديث حسابك ببيانات تسجيل دخول جديدة قبل 11 سبتمبر للاحتفاظ بحق الوصول.

وأضافت “قامت (Epic Games) بتجميع دليل حول كيفية إجراء هذا التحديث إذا كان لاعبو فورتنايت بحاجة إلى القيام بذلك، وقد نتمكن من استعادة حسابك يدويًا بعد انتهاء خيار تسجيل الدخول باستخدام آبل، لكن يتعين عليك الاتصال بالاستوديو مباشرةً”.

وتطلب آبل من المطورين استخدام نظامها لتسجيل الدخول إذا كانوا يقدمون أي خيارات أخرى لجهات خارجية ويريدون أن تكون تطبيقاتهم موجودة في (App Store).

ونشرت (Epic Games) معلومات حول التغيير القادم عبر عدد من حساباتها على منصة تويتر، من ضمنها حساب (Epic Games) الرئيسي وحساب (Fortnite Status) وحساب (Unreal Engine 5).

ويرجع ذلك إلى أن حسابات (Epic Games) تمتد لأكثر من مجرد السماح لك بلعب فورتنايت التي حققت نجاحًا ساحقًا، فهي تُستخدم أيضًا لتسجيل الدخول إلى متجر (Epic Games) والوصول إلى بوابة مطوري (Epic Games) والمزيد.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن لعبة فورتنايت، المتوفر عبر العديد من المنصات، هي الأكثر شهرة على (iOS)، وقالت (Epic Games) في إيداع قانوني الأسبوع الماضي: إن لديها 116 مليون مستخدم مسجل على (iOS)، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي اللاعبين المسجلين في اللعبة البالغ عددهم 350 مليون.

وفي حال كان جزء بسيط من هؤلاء المستخدمين يعتمد على نظام تسجيل الدخول من آبل ولم يغيروا بيانات تسجيل الدخول في الوقت المناسب، فهناك احتمال أن يفقد العديد من الأشخاص إمكانية الوصول إلى حساباتهم.

Apple will no longer allow users to sign into Epic Games accounts using “Sign In with Apple” as soon as September 11, 2020. If you used “Sign In with Apple”, please make sure your email and password are up to date. https://t.co/4XZX5g0eaf

— Epic Games Store (@EpicGames) September 9, 2020