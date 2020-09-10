عند تخزين الملفات في حاسوب ماك يعتبر الخطوة الأولى للوصول إليها لاحقا بسرعة هي تنظيمها في مجلدات رئيسية كبيرة وتسميتها، ولكن التسمية وحدها قد لا تكفي، هنا يمكنك تغيير أيقونات المجلدات إلى رموز للتعرف عليها سريعًا، أو يمكنك تغيير لونها.

إليك كيف يمكنك تغيير أيقونات المجلدات أو تغيير لونها في حاسوب ماك؟

أولًا: كيفية تغيير أيقونة المجلدات في حاسوب ماك:

يتيح لك تغيير أيقونة المجلدات في حاسوب ماك سهولة الوصول إلى المجلد المعني بمجرد النظر إلى رمز المجلد الذي اخترته سابقًا، حيث يمكنك على سبيل المثال: اختيار رمز الكاميرا للمجلد الذي يحتوي على الصور، واختيار رمز الطابعة للمجلد الذي يحتوي على المستندات وهكذا، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح قرص التخزين الذي يحتوي على المجلدات التي ترغب ف تنظيمها.

اضغط بزر الماوس الأيمن على المجلد الذي ترغب في تغيير رمزه.

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الحصول على المعلومات) Get Info.



في مربع حوار المعلومات الذي يظهر لك، حدد رمز المجلد في أعلى الزاوية اليسرى.

إذا كان الرمز الجديد الذي وجدته له امتداد icn. فاسحب الرمز وأسقطه على أيقونة المجلد المحدد، أو إذا كان الرمز يحتوي على امتداد png. أو jpg. فانقر نقرًا مزدوجًا لفتحه في المعاينة.

اضغط على زري (Command + A) في لوحة المفاتيح لتحديد الرمز، ثم اضغط على خيار (تحرير) Edit في شريط القائمة.

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (نسخ) Copy.

اضغط على زري (Command + V) في لوحة المفاتيح للصق الرمز الجديد في نافذة معلومات المجلد.

ثانيًا: تغيير لون المجلد: