كيفية نقل الصور ومقاطع الفيديو من فيسبوك إلى Dropbox أو koofr

تتيح لك أداة نقل البيانات من فيسبوك نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى Dropbox و(koofr) دون تنزيل كل ألبوم يدويًا وإعادة تحميله، كما يمكنك استخدام الأداة لنقل الصور من منصة فيسبوك إلى صور جوجل.

ولنقل الصور ومقاطع الفيديو من فيسبوك إلى Dropbox و(koofr) يجب اتباع الخطوات التالية:

من جهازك الحاسب، قم بزيارة منصة فيسبوك وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم انقر فوق سهم القائمة المنسدلة الموجود في أعلى الزاوية اليمنى ثم حدد خيار الإعدادات والخصوصية.

في قائمة الإعدادات والخصوصية، انقر على زر الإعدادات.

حدد علامة التبويب (معلوماتك على فيسبوك) من الجزء الأيمن ثم انقر فوق الزر (عرض) بجوار قائمة (نقل نسخة من الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك).

قم بإدخال كلمة المرور لحسابك في حال طلب منك ذلك.

تحتاج الآن إلى تحديد وجهة نقل البيانات، حيث سيكون لديك ثلاثة خيارات: Dropbox وصور جوجل و(Koofr). قم باختيار خدمة التخزين السحابية التي تريدها من القائمة المنسدلة عن طريق اختيار زر (اختر الوجهة).

تتيح لك منصة فيسبوك إرسال صورك أو مقاطع الفيديو الخاصة بك دفعة واحدة، وإذا كنت ترغب في ترحيل مكتبة الوسائط بالكامل من المنصة، فيجب عليك إجراء هذا النقل على دفعتين.

حتى وقت كتابة هذا الموضوع، لا يمكنك اختيار الصور التي تريد نقلها يدويًا على وجه الخصوص، حيث ستقوم المنصة بنسخ ونقل كل شيء تم تحميله إلى حسابك، لذلك انقر فوق زر (التالي) بمجرد أن تقرر ما تريد تصديره أولاً.

في الشاشة التالية، ستطلب منك منصة فيسبوك تسجيل الدخول إلى حسابك في خدمة التخزين السحابي التي تريد نقل ملفاتك إليها.

قم بتسجيل الدخول، وانقر فوق (السماح) لمنح منصة فيسبوك الإذن لإضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى مكتبتك في خدمة التخزين السحابي.

عند العودة إلى منصة فيسبوك، انقر فوق الزر (تأكيد النقل) لبدء عملية النقل.

تعمل أداة نقل الصور والفيديوهات في الخلفية، لذا يمكنك إغلاق علامة التبويب إذا أردت، وللتحقق من التقدم، ما عليك سوى زيارة صفحة أداة النقل، حيث سيعرض لك قسم (النشاط) حالة التحويل، كما سترسل لك منصة فيسبوك إشعارًا بمجرد اكتمال عملية النقل.

يتم نقل صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك كما هي بنية الألبوم المتوفرة في ملفك الشخصي، لذلك ستجد مجلدًا جديدًا يسمى (Photo Transfer) يضم مجلدات فرعية مثل ملفات التعريف وصور الغلاف وما إلى ذلك.

كما يمكنك اتباع الخطوات ذاتها باستخدام الهاتف الذكي لنقل الصور والفيديوهات من منصة فيسبوك إلى Dropbox أو (koofr).