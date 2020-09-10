إذا كنت تمتلك وحدة تحكم ألعاب حديثة فمن المحتمل أن يكون لديك بالفعل وحدة تحكم بلوتوث قابلة للاستخدام، وذلك لأن معظم وحدات التحكم الحديثة إما تستخدم تقنية البلوتوث كمعيار أو تقوم بتضمين البلوتوث للاستخدام على الأنظمة الأساسية الأخرى، وهذا يعني أنه من الممكن استخدام وحدات التحكم الخاصة بجهاز PS4 على هاتف أندرويد أو الجهاز اللوحي أو جهاز التلفاز، وسنوضح لك كيفية القيام بذلك.

كيفية استخدام وحدة تحكم PS4 على هاتف أندرويد:

تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز أندرويد الذي تملكه عن طريق فتح الإعدادات والتوجه إلى قائمة البلوتوث.

تأكد من أن الهاتف في وضع المسح عن الأجهزة.

باستخدام الوحدة، اضغط باستمرار على زر (PlayStation) وزر المشاركة لبضع ثوانٍ، حيث سيبدأ ضوء فيها بالوميض لإعلامك بأنها في وضع الإقران.

انتقل للهاتف مرة أخرى وابحث عن جهاز يسمى (Wireless Controller) في قائمة أجهزة البلوتوث القريبة، ثم اضغط على هذا الجهاز لبدء عملية الاقتران.

يجب أن يتوقف الضوء في وحدة التحكم عن الوميض ويجب أن تحصل على تأكيد على هاتفك بأن الاتصال كان ناجحًا.

إذا تم تنفيذ كل شيء بشكل صحيح، فستكون متصلاً، ويمكنك استخدام الوحدة للتنقل في واجهة المستخدم على جهاز أندرويد الذي قمت بإقرانه.

هل يجب عليك استخدام وحدة تحكم PS4 على جهاز أندرويد؟

قد تختلف الأمور في هذا الصدد، لكن يمكنك تجريب ألعابك المفضلة ومعرفة ما إذا كانت تمثل أي مشكلات، لكن من الناحية المثالية، ستتيح لك اللعبة ببساطة إعادة تعيين جميع الأزرار كما يفعل المحاكي، ولكن هذا ليس هو الحال مع معظم الألعاب.

عندما قمت بالاختبار، وجدت أن الوحدة قد لا تتصرف تمامًا مثل الوحدة المحمولة المخصصة أو حتى الموجودة في (Xbox One)، على سبيل المثال، بينما كان بإمكاني تحريك شخصيتي وتشغيل الكاميرا في (Modern Combat 5)، لكن تم إبدال أزرار التصويب بأزرار المشاركة والخيارات على التوالي، وهذا جعل الوحدة غير مريحة.

إذا كانت لديك لعبة تعمل بشكل جيد أو تسمح لك بإعادة تعيين الأزرار، فاستمر في ذلك، ولكن هناك وحدات تحكم أسهل في الاستخدام، ويبدو أن بعض وحدات التحكم، مثل وحدة تحكم (Xbox One)، أكثر توافقًا مع أجهزة أندرويد، لهذا السبب، أوصي باستخدام بديل، مثل وحدة تحكم (Xbox One) أو (SteelSeries Stratus Duo). حتى إذا لم تجدها مفيدة على الفور، فإن بعض الألعاب الشائعة مثل (Fortnite) يمكن أن تقدم إعادة تعيين لوحدة التحكم في المستقبل، وستكون سعيدًا لأنك تعرف بالفعل كيفية إعداد هذا الأمر عندما يأتي ذلك اليوم.