فيسبوك تكشف عن Campus.. شبكة اجتماعية لطلاب الجامعات فقط

كشفت شركة فيسبوك اليوم الخميس عن (فيسبوك كامبوس) Facebook Campus، وهي شبكة اجتماعية مخصصة لطلاب الجامعات فقط، وهي تساعدهم على التواصل فيهما بينهم.

وقالت الشركة – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع نحو 2.5 مليار مستخدم – في منشور على مدونتها: “اليوم، نطلق Facebook Campus، وهي مساحة للجامعات فقط مصممة لمساعدة الطلاب على التواصل مع زملائهم في الفصل بشأن الاهتمامات المشتركة”. وأضافت: “تُسهِّل Facebook Campus العثور على المحادثات والبدء فيها داخل مجتمع كليتك”.

وأشارت فيسبوك إلى أن الطلاب أصبحوا يواجهون تحديات جديدة حيث تنتقل بعض الجامعات إلى التعلم عن بُعد الجزئي أو الكلي، لذلك أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى إيجاد طريقة للبقاء على اتصال بالحياة الجامعية.

وتعتقد فيسبوك أن الكلية هي الوقت المناسب لتكوين صداقات جديدة، والعثور على أشخاص يتشاركون الاهتمامات ذاتها، واكتشاف فرص جديدة للتواصل، ومن ذلك: النوادي، ومجموعات الدراسة، والرياضة وغير ذلك.

وأشارت الشركة على أن شبكتها الاجتماعية كانت في أيامها الأولى مجرد شبكة جامعية فقط، والآن تعود إلى جذورها مع Facebook Campus لمساعدة الطلاب على إقامة هذه العلاقات والحفاظ عليها، حتى لو كانوا بعيدًا عن كليتهم.

أما عن آلية عمل الشبكة، فقد قالت أوضحت فيسبوك أن Facebook Campus هي قسم مخصص من تطبيق فيسبوك الرئيسي مصمم للطلاب، مع ملف تعريف جامعي يختلف عن ملفهم الشخصي الرئيسي على فيسبوك.

ولإنشاء ملف التعريف الجامعي، يحتاج جميع الطلاب إلى البريد الإلكتروني الخاصة بالكلية وسنة التخرج، أما المعلومات الأخرى، مثل: التخصص، والفصول، ومسقط رأسهم فهي اختيارية. وبمجرد إعداد ملف التعريف الجامعي، يمكن للطلاب اكتشاف المجموعات والأحداث الخاصة بكليتهم، والتواصل مع زملائهم في الفصل الذين يشاركونهم اهتمامات مماثلة. وعند مشاركة المحتوى في Facebook Campus، فلن يراه إلا مستخدميها من الطلاب.

وتقدم الشبكة الاجتماعية الجديدة من فيسبوك ميزة Campus Chat التي توفر للطلاب غرف دردشة في الوقت الفعلي. ويمكن للطلاب إنشاء غرف دردشة للمبنى السكني، أو النوادي، أو أي مجموعات أخرى يكونون جزءًا منها داخل الحرم الجامعي.

يُذكر أن شبكة Facebook Campus الجديدة متاحة فقط لعدد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا معلومات عن موعد طرحها في دول أخرى.