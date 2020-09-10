صفقة اليوم.. احصل على مساحة 250 جيجابايت من التخزين السحابي في منصة Koofr مع خصم 94%

- الاشتراك مدى الحياة في منصة (Koofr) والحصول على مساحة 250 جيجابايت من التخزين السحابي (Koofr Cloud Storage: Lifetime Subscription (250GB.
- إذا كنت تبحث عن خدمة تخزين سحابي، فلا تقلق هناك الكثير من الخدمات التي تقدم لك مساحات تخزينية معقولة مجانًا، وهناك خدمات أخرى تقدم مساحات تخزينية كبيرة بأسعار معقولة، ولكن المشكلة تكمن في أنك قد تضطر إلى حفظ ملفاتك عبر خدمات متعددة للحصول على أفضل الأسعار.
- توفر لك منصة (Koofr) حلاً بسيطًا، حيث تتيح لك الوصول إلى جميع ملفاتك في مكان واحد عن طريق الاتصال بسهولة بحسابات الحالية في منصات التخزين السحابي الأخرى، مثل: Dropbox، و Google Drive، و Amazon cloud، و OneDrive، ونقل الملفات الضخمة بينهما بسهولة. كما توفر المنصة حماية جيدة لملفاتك، مع تشفير شامل، وخوادم مقرها في الاتحاد الأوروبي.
- يتيح لك الاشتراك في هذه الخطة الحصول على مساحة 250 جيجابابت للتخزين السحابي، التي يمكنك من خلالها حفظ الملفات وإدارتها ومشاركتها بسهولة فائقة.
- تتميز منصة (Koofr) بواجهة مستخدم بسيطة، وتكاملها مع منصات سحابية متعددة، وسعة النقل العالية، وكذلك تتيح لك إمكانية تعيين كلمة مرور وتاريخ انتهاء صلاحية للملفات المشتركة.
- كما تدعم ميزة (Koofr Duplicate Finder) وهي تساعدك في العثور على الملفات المكررة وحذفها من حساب Koofr الخاص بك بسهولة.
- لا توجد حدود لأنواع الملفات أو حجمها، قم بتحميل أي شيء تريد الاحتفاظ به بأمان.
- تتيح لك أيضًا الوصول إلى الملفات الموجودة في حاسوبك عن بُعد دون مزامنتها في السحابة باستخدام تطبيق Koofr لسطح المكتب.
- تدعم المنصة عمليات النقل العالية السرعة، وميزة المصادقة الثنائية 2FA، لتأمين تسجيل الدخول إلى حسابك.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- الحد الأقصى لعدد الأجهزة: غير محدود.
- التوفر: أونلاين.
- خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي (iOS و Android)، و WebDAV.
- تشمل هذه الصفقة الحصول على تحديثات.
- ضمان استرداد الأموال خلال 15 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1080 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 59.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 94%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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