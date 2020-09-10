صفقة اليوم.. احصل على مساحة 250 جيجابايت من التخزين السحابي في منصة Koofr مع خصم 94%

توفر لك منصة (Koofr) حلاً بسيطًا، حيث تتيح لك الوصول إلى جميع ملفاتك في مكان واحد عن طريق الاتصال بسهولة بحسابات الحالية في منصات التخزين السحابي الأخرى، مثل: Dropbox، و Google Drive، و Amazon cloud، و OneDrive، ونقل الملفات الضخمة بينهما بسهولة. كما توفر المنصة حماية جيدة لملفاتك، مع تشفير شامل، وخوادم مقرها في الاتحاد الأوروبي.