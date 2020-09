تصميمات جديدة لتعزيز ميزة Reels في إنستاجرام

تختبر منصة إنستاجرام تصميمات جديدة لإضافة بعض التغييرات على شريط التنقل الخاص بالتطبيق، وذلك في سبيل تعزيز التسوق و (Reels)، وهي الميزة المصممة لمنافسة تيك توك.

وقال آدم موسيري (Adam Mosseri)، رئيس إنستاجرام، عبر حسابه الرسمي على تويتر: إن الشركة بدأت باختبار تصميمات جديدة للتطبيق.

وتشمل التصميمات الجديدة للقائمة الأفقية إضافة علامتي تبويب جديدتين من شأنها إما أن تحل محل الرموز الحالية أو تتم إضافتها إلى الشريط.

وستكون علامات التبويب الجديدة لميزتين استثمرت إنستاجرام وقتًا كبيرًا من أجلهما في عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن تغيير التنسيق يمنح (Reels)، التي تم إصدارها عالميًا في شهر أغسطس، مركز الصدارة على المنصة.

وتهدف ميزة (Reels)، التي تم إصدارها حديثًا، إلى منافسة النجاح الهائل لنموذج الفيديو القصير من تيك توك، حيث تقدم للمستخدمين المقاطع القائمة على الموسيقى والمختلطة معًا الموجودة في تيك توك، وغالبًا ما يتم نسخها مباشرة من تيك توك.

ووجدت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة المحتوى (Whistle) أن 87 في المئة من مستخدمي تيك توك قالوا: إن (Reels) هي نفس تيك توك في الأساس.

وفي الوقت نفسه، تعمل علامة التبويب التسوق كقاعدة رئيسية لميزات التجارة الإلكترونية للتطبيق التي تسمح للعلامات التجارية والشركات ببيع المنتجات عبر ملفاتها الشخصية، التي يمكن للمستخدمين شراؤها مباشرة من التطبيق.

وبالرغم من وجود هذه الميزات القابلة للتسوق منذ عام 2018، إلا أن إنستاجرام خففت القيود المفروضة على التسوق في شهر يوليو للسماح لأي مستخدم لديه حساب تجاري أو صانع المحتوى بتحويل ملفه الشخصي إلى مكان للربح.

وتسمح إضافة ميزة التسوق إلى الصفحة الرئيسية للمنصة بالتركيز بشكل أكبر على محاولاتها لجذب أعمال البيع بالتجزئة والاستفادة من الصناعة الغنية من المؤثرين على المنصة التي تبيع البضائع والأعمال الفنية وغيرها من المنتجات.

ومع ذلك، فإن التركيز على (Reels) يأتي مع تهديد مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة ومناقشته.

وبالرغم من أنه من المحتمل ألا يتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة، إلا أن التطبيق يواجه اضطرابًا بشأن المشتري المحتمل وما قد يعنيه البيع لخوارزمية صفحة “For You” المرغوبة للتطبيق.

وقال متحدث باسم إنستاجرام: إن المنصة ستبدأ باختبار هذه التغييرات في الأسابيع المقبلة على مستوى العالم لعدد صغير من الأشخاص في مجتمعنا.

We’re starting to test different versions of Instagram’s home screen – when you open the app you’ll soon see a Reels tab and a Shop tab in one of these three layouts. pic.twitter.com/WLmjAwYwFW

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) September 9, 2020