Boston Dynamics تطرح روبوت Spot في أسواق جديدة

أعلنت شركة صناعة الروبوتات (بوسطن ديناميكس) Boston Dynamics عن طرح روبوتها الرباعي الأرجل (سبوت) Spot للبيع العام في الولايات المتحدة في شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وبدأت الشركة – بعد سنوات من التطوير – بتأجير الروبوت للشركات في العام الماضي، لكنها كانت تسمح منذ نحو ثلاثة أشهر لأي شركة أمريكية بشراء Spot مقابل 74،500 دولار، والآن أصبح الروبوت متاحًا للشركات في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وكندا.

واستغرقت بوسطن ديناميكس ربع قرن لإطلاق أول منتج تجاري لها، وجاءت مرحلة البيع بعد تسعة أشهر من إتاحة Spot بكميات محدودة في إطار برنامج المتبني المبكر.

ويتمتع الروبوت بالذكاء، لكن عمله يقتصر حاليًا على المسح وجمع البيانات، وقد شهدت عمليات النشر التجريبية رسم خرائط ثلاثية الأبعاد لمواقع البناء والبحث عن أخطاء الآلات في منصات النفط البحرية. كما تشمل الاختبارات الروتينية مساعدة المستشفيات على فرز مرضى (كوفيد-19) COVID-19، والعمل مع فرق الشرطة المتخصصة في مجال المتفجرات.

ويمثل Spot منصة محمولة متعددة الأغراض يمكن تخصيصها بأجهزة استشعار مختلفة وبرمجتها لأداء الدوريات وعمليات التفتيش.

وتبيع الشركة الروبوت في الغالب للعملاء الصناعيين والتجاريين الذين لديهم أجهزة يريدون وضعها في مكان لا يريدون أن يذهب إليه العنصر البشري بسبب الخطر، أو لأنهم بحاجة إلى القيام بمهام متكررة على نحو كبير، مثل: حمل كاميرا والتجول حول المصنع 40 مرة في اليوم والتقاط الصور نفسها في كل مرة.

وقالت الشركة في شهر حزيران/ يونيو الماضي: إنها ستواصل ترقية Spot لأنها تتلقى تعليقات من العملاء، لكن الروبوت جاهز للبيع العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحديث البرمجي الأخير، بحيث يسمح Spot 2.0، كما يطلق على التحديث، بمزيد من ميزات الاستقلالية والملاحة المتقدمة.