Bose أصبحت جاهزة لتحدي AirPods Pro

لم تصدر (Bose) سماعة أذن لاسلكية منذ (SoundSport Free) في عام 2017، لكن يبدو أن شركة الصوتيات على وشك تعويض الوقت الضائع.

وقالت شركة الصوتيات في العام الماضي: إنها تستعد لإطلاق زوج من سماعات الأذن الجديدة – سماعات إلغاء الضوضاء 500 و 700، التي لا تزال مدرجة في هذا الموقع.

وهناك مقطع فيديو جديد يشير إلى أن إطلاق واحدة منها على الأقل قد يكون وشيكًا.

ويبدو أن (Bose) قد أعادت النظر في خيارات علامتها التجارية، وهي تعود إلى سلسلة (QuietComfort) المميزة الخاصة بها، حيث تسمى الآن سماعات إلغاء الضوضاء (700 Bose QuietComfort Earbuds).

وبحسب الشركة، توفر سماعات الأذن (QuietComfort) أكثر أنواع إلغاء الضوضاء فعالية في العالم المدعومة بصوت نقي مع صوت جهير عميق، وذلك بفضل الابتكارات الصوتية الخارقة.

ولا توجد شركة مرتبطة بشكل وثيق بتقنية إلغاء الضوضاء أكثر من (Bose)، وتشمل سماعات الأذن (QuietComfort) أطراف (StayHear Max) الخاصة بالشركة، وتم التأكد من أنها مقاومة للعرق والماء.

ويوضح مقطع الفيديو أنه يمكنك توقع عمر بطارية يصل إلى ست ساعات وأن سماعات الأذن (QuietComfort) توفر مكالمات واضحة بسبب مصفوفة الميكروفونات المصممة خصوصًا.

وحققت شركة الصوتيات خطوات كبرى في جودة الصوت مع سماعات إلغاء الضوضاء 700.

ويخبرنا مقطع الفيديو بالكثير عن سماعات الأذن (QuietComfort) ويظهر خيارات لونية هي: الأسود والأبيض والفضي، لكنه لا يكشف عن السعر أو الوقت الذي ستكون فيه متاحة.

ويبدو أيضًا أن سماعات الأذن 500 التي تعمل على إلغاء الضوضاء قد تمت إعادة تسميتها إلى (Bose Sports Earbuds)، وفقًا لموقع (CNET).

وتعاونت (Bose) مع أمازون في (Echo Buds)، التي تتميز بتقنية (Bose) النشطة للحد من الضوضاء، لكن شركة الصوتيات أكدت دائمًا أنها كانت توفر أفضل إمكانياتها لإلغاء الضوضاء لمنتجاتها الخاصة.

وفي العام الماضي، قال متحدث رسمي باسم الشركة: إن سماعات إلغاء الضوضاء 700 ستستخدم خاصية الشركة لإلغاء الضوضاء النشطة، وستكون لها أداء أفضل من سماعات (Echo Buds).

وتمثل شركة آبل وسماعات (AirPods Pro) المنافس الأكبر لشركة (Bose)، بالإضافة إلى المنافسين الآخرين، مثل سماعات الأذن (WF1000XM3) من سوني.

وتحتاج شركة الصوتيات إلى الاعتماد بشكل كبير على سماعات الأذن (QuietComfort) إذا أرادت إعادة تأسيس نفسها كشركة رائدة في هذا المجال.