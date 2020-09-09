إذا كنت تبحث عن بعض (الرسوم التوضيحية) illustration لإدراجها في مقال ما أو مادة تعليمية أو ملصقات دعائية، فربما تتفاجأ بأن معظم الرسوم التي ستجدها في الإنترنت لديها حقوق ملكية، وهذا بسبب أنها غالبًا ما يرسمها فنان تشكيلي أو مصمم.

مما يتطلب منك تصميم واحدة بنفسك أو يمكنك ببساطة البحث في المواقع التي توفر هذه الرسوم بشكل مجاني تمامًا وتحريرها بحسب رغبتك واستخدامها في مشروعك بدون الخوف من انتهاك قوانين الملكية الفكرية أو حقوق النشر.

إليك 5 مواقع تتيح لك الحصول على الرسوم التوضيحية مجانًا:

1- موقع openpeeps:

إذا تريد أشكال تعبيرية لأشخاص في أوضاع مختلفة، فيمكنك الاستعانة بمكتبة الصور في موقع openpeeps.com التي تتيح لك خيارات عديدة للأشخاص في أوضاع وأشكال مختلفة، وتخصيصها كما تريد بشكل مجاني، واستخدامها في الرسوم التوضيحية الخاصة بك.

2- موقع illlustrations:

في عام 2016، خاض الفنان التشكيلي Vijay Verma تحديًا لمدة 100 يوم حيث كان يرسم رسمًا توضيحيًا جديدًا كل يوم، وفي النهاية، قام بتحميلها إلى موقع illlustrations.co الخاص به، وجعلها متاحة للجمهور لتنزيلها مجانًا وبترخيص مفتوح المصدر، حيث يمكنك استخدام هذه الرسوم التوضيحية لأغراض شخصية أو تجارية.

3- موقع artvee:

يتيح لك موقع ArtVee.com مجموعة من اللوحات الكلاسيكية والملصقات القديمة وأغلفة الكتب والمجلات وكلها متوفرة للتنزيل بدقة عالية، ويمكنك التصفح بحسب الفئات، مثل: الفن التجريدي والمناظر الطبيعية والأساطير والتاريخ والحيوانات.

كما يوجد في الموقع أقسامًا منفصلة للفنانين المشهورين، ورسوم توضيحية للكتب، ومختارات أسبوعية من الأعمال الفنية الأقل شهرة، ويمكنك الضغط على أي صورة لقراءة المزيد عن الفنان الذي رسمها قبل تنزيلها، كما يمكنك زيارة قسم (المجموعات) Collections للحصول على الأعمال الفنية المنسقة، مثل: الرسوم التوضيحية للحكايات الخيالية والملصقات التاريخية.

4- موقع RetroVectors:

يقدم لك موقع RetroVectors مجموعة كبيرة من الرسوم التوضيحية ذات الطراز القديم، من تصميمات بصيغة vector، إلى أنماط الملصقات القديمة، كما يتيح الموقع أيضًا الحصول على الخطوط المتناسقة مع الصور التي تريد تنزيلها وتحريرها.

جميع الرسوم الموجودة في الموقع خالية من حقوق الملكية ومجانية، لذا يمكنك استخدامها للأغراض التجارية أيضًا، ولدى المواقع أقسام للصور بحسب العقود الزمنية، مثل: الخمسينيات والستينيات والسبعينات.

5- موقع FreeIllustrations:

يتيح لك موقع FreeIllustrations.xyz الحصول على أفضل الرسوم في حزمة واحدة لتنزيلها مرة واحدة مجانًا، كما يمكنك تصفية الحزم حسب نوع الملف، وتحتوي كل حزمة على وصف موجز لما يمكن أن تتوقعه بالداخل وأنواع الملفات التي ستحصل عليها.