بالرغم من توفر الكثير من التطبيقات المجانية في متجر آب ستور، التي يفضلها المستخدمون أكثر، إلا أنه في بعض الأحيان يجب عليك شراء التطبيق أو الاشتراك في إحدى الخطط المتوفرة للوصول إلى الميزات الكاملة له.

إليك 4 من أبرز التطبيقات التي تستحق الشراء لمستخدمي آيفون:

1- تطبيق AutoSleep:

يتيح لك تطبيق AutoSleep تتبع نومك حتى إذا كنت لا تمتلك ساعة آبل الذكية، وذلك من خلال تحليل جودة نومك تلقائيًا بمجرد تشغيل التطبيق قبل الذهاب إلى النوم، حيث يستخدم التطبيق معايير مختلفة، مثل: وقت النوم، والأرق، والوقت عند الاستيقاظ ومعدل ضربات القلب ويقدم لك بيانات شاملة.

وتتيح لك خوارزمية (sleep bank) المتقدمة في التطبيق معرفة ما إذا كنت تحصل على نوم كافي أو لديك مشاكل في النوم مع تقديم نصائح لمعالجة هذا الأمر، كما يمكنك استخدام ميزة (Daily Readiness) التي تستخدم بيانات معدل ضربات القلب ونبض الاستيقاظ لمنحك نظرة شاملة عن حالتك الجسدية والعقلية.

2- تطبيق Bear:

يعتبر تطبيق Bear من أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها في تدوين الملاحظات، ويتميز بأدوات التنظيم السريعة لملاحظاتك وأدوات التحرير وخيارات تصدير الملاحظات بتنسيقات مختلفة ومشاركتها وتأمينها من خلال التشفير وأرشفتها بسرعة وسهولة.



وبالرغم من وجود إصدار مجاني، إلا أن الإصدار المدفوع يقدم لك العديد من الميزات القوية، مثل: تشفير الملاحظات الفردية وقفلها باستخدام بصمة الأصبع أو تقنية التعرف على الوجه، وخيارات تصدير متعددة مثل: HTML و PDF و DOCX و MD و JPG، والمزامنة بين أجهزة آبل المختلفة.

3- تطبيق Due:

يتيح لك تطبيق Due تذكر كل مهامك التي يجب عليك القيام بها، وهو من أفضل التطبيقات التي يمكن استخدامها في تسجيل التذكيرات، كما أن يجعل من السهل تعيين التذكيرات وتأجيلها، وضبط مؤقت العد التنازلي للتذكير لبدء المهمة في حالة الانشغال بشيء آخر.

يدعم التطبيق ميزة ضبط حجم النص تلقائيًا وفقًا لإعدادات هاتفك ويدعم أيضًا إدخال التذكيرات عبر الصوت. كما يمكنك مزامنة التذكيرات عبر خدمة iCloud أو Dropbox في آيفون أو ماك أو آيباد، ويعمل التطبيق في وضع عدم الاتصال.



4- تطبيق 1Password:

يعتبر تطبيق 1Password من أشهر التطبيقات التي تتيح لك إدارة كلمات المرور والحفاظ عليها آمنة ومحمية، وهو بديل رائع لتطبيق إدارة كلمات المرور الافتراضي Keychain في هاتف آيفون.

ويستخدم التطبيق تقنية (التشفير من طرف إلى طرف) لتأمين بياناتك، ويمكنك فتح التطبيق بسرعة وأمان باستخدام تقنية التعرف على الوجه Face ID، وقفل التطبيق تلقائيًا لضمان حماية بياناتك حتى في حالة فقد الجهاز أو سرقته، والحصول على إشعارات في حالة اختراق أي موقع تستخدمه مما يتيح لك تغيير كلمة المرور الخاصة بك بسرعة.

