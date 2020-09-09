4 تطبيقات تتيح لك تشفير الملفات في هاتف آيفون

من المعروف الآن أن آبل لا تقدم ميزة التشفير من طرف إلى طرف لنُسخ (آي كلاود) iCloud الاحتياطية، حيث قامت الشركة بالتراجع عن خطتها لإتاحة التشفير الكامل للنسخ الاحتياطية التي يحفظها المستخدمون في خدمة آي كلاود، وذلك بعد ما اشتكى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI من أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة التحقيقات. ولكن لا داعي للقلق، فهناك الكثير من الطرق الأخرى التي يمكنك استخدامها في تشفير الملفات من ضمنها استخدام التطبيقات التي تُقدم العديد من الميزات.

إليك 4 تطبيقات تساعدك في تشفير الملفات في آيفون قبل تحميلها إلى التخزين السحابي:

1- تطبيق Tresorit:

يدعم تطبيق Tresorit ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption للملفات باستخدام بروتكول التشفير AES256 قبل تحميلها في خوادمه، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص مشاهدة محتوى الملفات الخاصة بك، ويخزن التطبيق بياناتك عبر العديد من مراكز بيانات Azure السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت ويقع المقر الرئيسي للشركة في سويسرا، التي لديها قوانين خصوصية أكثر صرامة من معظم البلدان الأخرى.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Mega:

يوفر تطبيق MEGA سعة تخزين مجانية تبلغ 50 جيجابايت، حيث يمكنك حفظ بياناتك والتحكم فيها من خلال متصفحات الويب والتطبيقات المخصصة للأجهزة المحمولة، وبخلاف خدمات التخزين السحابي الأخرى، يتم تشفير الملفات وفك تشفيرها بواسطة أجهزتك فقط.

كل ما عليك هو تحميل ملفاتك من الهاتف الذكي في حسابك في الخدمة ومن ثم يمكنك إدارتها وتنظيمها بكل سهولة في أي وقت ومن أي جهاز وفي أي مكان، كما يمكنك مشاركة المجلدات مع جهات الاتصال الخاصة بك، وتعني عملية التشفير أنه لا يمكن لمطوري التطبيق الوصول إلى كلمة المرور الخاصة بك أو إعادة تعيينها لذا كُن حريصًا على تذكرها وإلا ستفقد الوصول إلى ملفاتك المخزنة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Cryptomator:

يتيح التطبيق تشفير الملفات الموجودة في هاتفك قبل تحميلها إلى حسابك في خدمة التخزين السحابي التي تستخدمها، ومن ثم حتى إذا حصل طرف ثالث على وصول غير مصرح به إلى ملفاتك فإن ملفاتك ستظل مشفرة ومحمية.

ويتكامل التطبيق مع خدمات التخزين السحابي الشائعة والمتاحة لجميع أنظمة التشغيل، مثل: جوجل درايف، ودروب بوكس، وآي كلاود و One Drive، بالإضافة إلى خدمات التخزين السحابي المستندة إلى خوادم WebDAV.



التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Boxcryptor:

يتيح لك التطبيق تشفير الملفات والمجلدات في هاتفك قبل تحميلها إلى حسابك في إحدى خدمات التخزين السحابي، مثل: دروب بوكس وجوجل درايف و One Drive، ويقدم التطبيق ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) باستخدام بروتكول التشفير AES256، بالإضافة إلى مشاركة الملفات الآمنة مع مستخدمي التطبيق الآخرين.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.