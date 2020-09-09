هل سيتم تحديث هاتفك إلى أندرويد 11 الجديد؟

قامت جوجل بإطلاق الإصدار الرسمي من نظام أندرويد 11 الذي كان في المرحلة التجريبية خلال الأشهر القليلة الماضية ولكنه متاح الآن لمالكي هواتف (Pixel) في كل مكان في العالم بدءًا من اليوم.

كما هو الحال في كل عام، تحظى تشكيلة الهواتف الذكية من جوجل بالحصول على أحدث إصدار من النظام الجديد، ولكن نظرًا لأن جوجل لا تستحوذ على سوق أندرويد بالكامل، فربما تتساءل متى سيتم تحديث هاتفك؟

إذا كان هاتفك أحد الهواتف الموجودة في القوائم التالية فسوف يحصل على نظام أندرويد 11 الجديد.

هواتف سامسونج التي ستحصل على أندرويد 11:

سواء كان هناك ضغط من شركة سامسونج على شركة جوجل أم لا، يبدو أن سامسونج بدأت أخيرًا في الحصول على تحديثات البرامج عاجلاً وليس آجلاً، حيث ذهبت الشركة إلى حد التأكيد على أن العديد من أجهزتها التي تم إطلاقها في الفترة الماضية ستحصل على ثلاث سنوات من تحديثات البرامج بدلاً من الحد المعتاد لمدة عام أو عامين، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك الترقية إلى نظام أندرويد 11 اليوم، فقد بدأت سامسونج بالفعل برنامجها التجريبي للمطورين لأجهزة محددة، وهذا لا يجلب نظام أندرويد 11 فحسب، بل سيحتوي على (One UI 3.0) من سامسونج.

تعتبر سامسونج جيدة حقًا في إطلاق عدد كبير من الهواتف الذكية بأسعار مختلفة، ولكن هذه هي الهواتف التي نحن على يقين من أنها ستحصل على تحديث أندرويد 11 في وقت ما.

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy Note 10 / Note 10+

Galaxy S 10 / S10+ / S10E

Galaxy S 10 Lit

هواتف ون بلس:

بدأت الشركة برنامج (Open Beta) الخاص بها للهاتفين الرائدين اللذين تم إطلاقهما في عام 2020، لذلك إذا كنت ترغب في التعرف على أندرويد 11 والتصميم الجديد مع (OxygenOS) الآن، يمكنك التسجيل لتكون من أوائل من جربوه.

OnePlus Nord

OnePlus 7T / 7T Pro / 7T Pro McLaren Edition

OnePlus 7 / 7 Pro / 7 Pro 5G

OnePlus 6T / 6T McLaren Edition

OnePlus 6

OnePlus 8 / 8 Pro

هواتف شركة إل جي:

ستحصل هذه الهواتف من شركة إل جي على نظام أندرويد 11:

LG Velvet

LG G8

LG G8X

LG V60

LG V50

LG V50S

هواتف شركة موتورولا:

Motorola Edge / Edge+

Motorola RAZR

Moto G Fast / Power / Stylus

Motorola One Fusion+ / One Hyper

هواتف شركة شاومي:

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Youth Edition

Mi Note 10 / Note 10 Pro / Note 10 Lite

Mi 9 / Mi 9 Pro 5G / Mi 9 SE / Mi 9 Lite

Redmi K30 / K30 Pro

Redmi 9 / 9A / 9C

POCO M2 Pro

POCO X2

POCO F2 Pro

هواتف هواوي:

هواوي عالقة بين المطرقة والسندان، حيث لم يعد بإمكانها استخدام إصدار أندرويد من جوجل على أجهزتها، وبدلاً من ذلك، من المحتمل أن تتحول الشركة إلى (EMUI 11) في وقت ما في المستقبل القريب، وهذه هي الأجهزة التي من المحتمل أن ترى تحديث أندرويد 11:

Huawei P40 line

Huawei P30 line

Huawei Mate 30 line

Huawei Mate 20 line

هواتف نوكيا التي ستحصل على أندرويد 11:

Nokia 9 PureView

Nokia 8.3

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 6.2

هواتف شركة أوبو: