هل تراقب ميزة المكالمات التي تم التحقق منها من جوجل مكالماتك؟

على الرغم من أن مشكلتنا الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي هي فيروس كورونا، إلا أن مكالمات البريد العشوائي لا تزال مصدر إزعاج كبير لكثير من المستخدمين، حيث ابتكرت شركات النقل وشركات التكنولوجيا أدوات وميزات مختلفة للمساعدة في مكافحة أولئك الذين يحاولون إرسال البريد العشوائي وتضليلنا من خلال انتحال أرقام شرعية، وتعمل جوجل الآن على جلب المكالمات التي تم التحقق منها إلى تطبيق الهاتف الخاص بها حتى تتمكن من معرفة النشاط التجاري الذي يتصل بك وحتى معرفة سبب اتصالهم.

تُعرف هذه الميزة باسم المكالمات التي تم التحقق منها، ولن تساعد المستهلكين فقط في فحص المكالمات الهاتفية التي تأتي إلى هواتفهم ولكن أيضًا تساعد الشركات الشرعية في الوصول إلى عملائها.

فإذا مرت المكالمة من خلال هذه ميزة جوجل الجديدة فستعرض اسم المتصل وشعار الشركة التي يمثلها المتصل بالإضافة إلى سبب اتصالهم بك، وبالطبع سيكون لدى المتصلين (رمز تحقق) كعلامة على أنه تم التحقق منهم بالفعل.

لكي ينجح ذلك، تحتاج الشركات إلى التسجيل والمشاركة في هذا الأمر، حيث تقول جوجل إنها تستطيع الآن التحقق من صحة أعمالها من أجل المكالمات التي تم التحقق منها مع شركاء مثل (Neustar) أو (JustCall) أو (Telecall) أو (Zevia) أو (Prestus) أو (Aspect) أو (Five9) أو (Vonage) أو (Bandwidth) أو (IMimobile) أو (Kaleyra) أو (Quibas Mobile) أو (Datora). وبمجرد قيامهم بإعداد أعمالهم ليكونوا جزءًا من الشبكة، فإن ميزة المكالمات التي تم التحقق منها ستمنح المستهلكين سبب اتصال الشركة، مثل توصيل الطعام أو أسباب شرعية أخرى.

كما ستتم مقارنة المعلومات المرسلة إلى تطبيق (Google Phone) لمكالمة واردة بالمعلومات التي تلقتها جوجل من الشركة، وإذا كانت مطابقة، فسيتم عرض المكالمة على أنها (تم التحقق منها)، وسيتم حذف المعلومات بعد ذلك، بما في ذلك رقم هاتف العميل وسبب الاتصال كجزء من حماية خصوصية المستهلك، حيث يحدث هذا في دقائق أو ربما حتى ثوان.

سيتم تمكين المكالمات التي تم التحقق منها افتراضيًا في أجهزة أندرويد التي تعمل مع تطبيق (Google Phone)، كما يجب أن تعمل هذه الأجهزة بنظام (Android Pie) والإصدارات الأحدث، وسيتم إطلاق هذه الميزة أولاً في الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل وإسبانيا والهند، ثم سيتم إطلاقها لباقي دول العالم تدريجيًا.