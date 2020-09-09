مقارنة بين منصتي PlayStation 4 و PlayStation 5 وهل يجب عليك الترقية؟

مع قرب إطلاق منصة الألعاب الجديدة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من سوني في موسم العطلات لهذا العام، سيواجه اللاعبون الذين يمتلكون بالفعل منصة (PS4) أو (PS4 Pro) قرارًا صعبًا، وهو هل يجب عليهم الاحتفاظ بمنصة الألعاب الحالية أم الترقية إلى الإصدار، وبالمثل سيتعين على المشترين الجدد الذين لم يمتلكوا منصة ألعاب PlayStation من قبل تحديد كون الجهاز الجديد (PS5) يستحق الشراء، شراء (PS4) جديد سيكون كافيًا ويلبي احتياجات الألعاب الخاصة بهم.

إليك مقارنة بين PlayStation 4 و PlayStation 5 وهل يجب عليك الترقية أم لا:

ما هي أبرز الاختلافات بين PS4 و PS4 Pro و PS5:

بالمقارنة مع PS4 يتميز PS4 Pro بترقية كل من وحدة معالجة الرسومات، ووحدة المعالجة المركزية الخاصة به مع دعم العرض بدقة 4K، ويأتي كلتا المنصتين قرص صلب HHD بسعة 1 تيرابايت، ولكن الشيء الرئيسي الذي يجعل PS4 Pro أغلى من PS4 هو وحدة الرسوميات GPU ووحدة المعالجة المركزية CPU اللتان تم ترقيتهما.

أما عن منصة (PlayStation 5) فهناك تحسين وترقية لجميع المواصفات تقريبًا، خاصة التبديل من محرك الأقراص HDD إلى محرك أقراص الحالة الثابتة SSD بسعة 825 جيجابايت، وبالرغم من أنه أقل من مساحة التخزين في PS4 أو PS4 Pro إلا أنه نظرًا إلى مدى سرعة تحميل الألعاب فقد لا يضطر المطورون إلى توفير تنزيل اللعبة دفعة واحدة، وبدلًا من ذلك يمكن تحميل الألعاب أثناء تقدمك في اللعبة ولن تلاحظ ذلك.

السعر:

بالطبع، أحد أكبر الاختلافات بين منصات ألعاب PlayStation هو السعر، وفي الوقت الحالي يمكنك الحصول على منصة PlayStation 4 سعة 1 تيرابايت من متجر أمازون السعودية مع خصم 27% أي بسعر 1,270 ريالًا سعوديًا فقط مع الشحن المجاني.

بينما يمكنك الحصول على منصة PlayStation 4 Pro سعة 1 تيرابايت من متجر أمازون السعودية بسعر 1504 ريالات فقط مع الشحن المجاني، وبينما سعر منصة (PlayStation 5) لم تعلن عنه سوني حتى الآن إلا أن الشائعات تقول أن الإصدار العادي سيبدأ بسعر 1875 ريالًا سعوديًا، بينما الإصدار الرقمي سيبدأ بسعر أقل قليلًا.

وبناءً عليه؛ يمكنك الآن الحصول على منصة ألعاب PS4 Pro رائعة ومكتبة كبيرة من الألعاب مع توفير أكثر من 300 ريال سعودي، بينما يمكنك الحصول على منصة ألعاب PS4 مع مساحة تخزين رائعة ومكتبة الألعاب الضخمة نفسها وتوفير أكثر من 600 ريال سعودي، وبهذه الأموال الإضافية التي توفرها يمكنك شراء بعض الألعاب الجديدة للبدء.

إذا كنت تمتلك بالفعل PS4 أو PS4 Pro، فهل يجب عليك الترقية إلى PS5؟

إذا كنت تمتلك بالفعل PS4 أو PS4 Pro، فيمكنك بيعها وإضافة بعض المال لشراء منصة PlayStation 5، ولكن إذا كنت لا ترغب في إنفاق الأموال، فيمكنك الاحتفاظ بمنصة الألعاب PS4 أو PS4 Pro التي لديك حاليًا وانتظار انخفاض سعر PS5.

