مايكروسوفت تعلن رسميًا عن سعر Xbox Series X وموعد إطلاقها

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الأربعاء عن سعر منصة الألعاب القوية المرتقبة (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X ، كما أعلنت عن موعد إطلاقها في الأسواق العالمية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في الصفحة الخاصة بمنصة Xbox Series X: إن المنصة ستُطلق في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم بسعر 499 دولارًا أمريكيًا، وهو التاريخ ذاته المقرر لإطلاق النسخة المخففة والأرخص من المنصة المسماة (إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S.

وقالت مايكروسوفت: إن الطلب الأولي على منصة Xbox Series X سيبدأ اعتبارًا من 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، وستوفر الشركة المنصة عبر برنامج Xbox All Access.

وأوضحت الشركة أن برنامج Xbox All Access يتيح للمستهلكين شراء المنصة بالتقسيط خلال مدة 24 شهرًا، وفيها يمكن للمستخدم دفع 39.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للحصول على المنصة، واشتراك في خدمة (إكس بوكس جيم باس ألتيميت) Xbox Game Pass Ultimate، وخدمة (إكس بوكس لايف) Xbox Live.

وستوسع مايكروسوفت برنامج Xbox All Access الخاص بها قُبيل موسم العطلات، وستدمج خدمة EA Play في خدمة Xbox Game Pass Ultimate وبرنامج Xbox All Access. وتشمل خدمة EA Play أكثر من 60 عنوانًا من ألعاب شركة EA الشهيرة، ويشمل ذلك: لعبة FIFA 20، ولعبة Titanfall 2.

يُشار إلى أن برنامج Xbox All Access من مايكروسوفت سيكون متاحًا في 12 بلدًا عند إطلاق منصتي Xbox Series X، و Xbox Series S في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. وتلك الدول هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، وكوريا الجنوبية، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وسيتوفر البرنامج في دول أخرى خلال عام 2021.

وقالت شركة مايكروسوفت أمس: إن منصة Xbox Series S ستُطلق في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم بسعر 299 دولارًا أمريكيًا، وهي ستدعم المنصة الألعاب بدقة 1440p، مع معدل تحديث قدره 120 إطارًا في الثانية، كما ستدعم ميزة تتبع الأشعة DirectX RayTracing، بالإضافة إلى ميزة معدل التحديث المتغير، ودعم ميزة التأخير الفائق الانخفاض.

وستأتي Xbox Series S مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت، وستدعم تشغيل الوسائط المتعددة بدقة 4K، وستدعم رفع دقة الألعاب إلى دقة 4K.